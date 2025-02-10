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NHK：北韓獲俄國技術支援 今年將開始生產無人機
日媒指出，俄羅斯總統普廷（左）提供北韓領袖金正恩（右）無人機技術，換取北韓提供兵力和設備協助攻打烏克蘭。（美聯社檔案照）〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本放送協會（NHK）8日引述消息人士披露，北韓今年可能在俄羅斯支持下生產無人機，但俄國對於支持北韓發展核武猶豫不決。
多位熟悉北韓與俄國關係的消息人士告訴NHK，兩國已達成一項協議，北韓將據此獲得俄國的技術協助，以開發多種類型的無人機，並進行大規模生產，以換取北韓在俄國攻打烏克蘭方面的軍事援助。
北韓領袖金正恩去年11月視察自殺式無人機的性能測試，並下令開發一套系統，來大規模生產這種武器。
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莫斯科與平壤近來持續加強軍事關係，包括在去年簽署「全面戰略夥伴關係」協議。烏克蘭和美國指控，多達1萬2000名北韓士兵，去年8月前往烏克蘭佔領的俄國庫斯克地區協助俄軍作戰，但俄朝雙方皆未承認。
然而，莫斯科並不願意為北韓發展核武提供支持，因為擔心平壤進行核試驗等因素，將使北韓與美國及包括中國在內的鄰國關係更加複雜。