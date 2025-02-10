不讓俄軍輕易亂入北約海、空域 德首架P-8A巡邏機上塗裝8月交軍

德國海軍首架完成國旗、軍種塗裝的P-8A反潛巡邏機，預計今（2025）年8月出廠交軍。（德國聯邦國防軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕為推動現有P-3C巡邏機隊的汰舊換新，德國從2021年起陸續採購8架波音的P-8A反潛巡邏機，強化空中情監偵與反潛能量；德國聯邦國防軍日前公開了旗下首架同型機噴上軍種塗裝的全貌，該機今（2025）年8月將出廠交軍，迎接蓄勢待發的空中偵察生力軍入列。

德國聯邦國防軍表示，這架現於美國波音公司（Boeing）西雅圖廠區的P-8A空中巡邏機，日前已在當地完成德軍機身噴漆的外部工作，並接續進行引擎、液壓等子系統的功能測試後；才交由後續團隊進行全機的試運轉，並在完成出廠前測試後，按規劃在今年8月交赴德國軍方。

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德國2021年3月在美國同意下採購5架P-8A巡邏機，同年6月正式簽約採購，隨後於前（2023）年11月追加下訂3架，使新機總數來到8架；至於原編屬德國聯邦國防軍海軍的P-3C機隊，則會在今年全數退役，並依前年9月和葡萄牙談妥的軍購協議，將6架同型機出售給葡國空軍（FAP）。

德國聯邦國防軍海軍的P-3C海上巡邏機，隸屬海軍航空第三聯隊。（德國聯邦國防軍官網）

P-8A為波音基於737-800商業客機（又稱737NG）機體軍規化的新型反潛巡邏機，用以承繼同性質的P-3C型機。P-8A全機身共有6個外置、5個內置武器掛載點，可攜掛AGM-65「小牛」空對地飛彈、AGM-84「魚叉」反艦飛彈、水雷及炸彈等武器，亦可攜帶聲納浮標，兼具海上巡邏及反潛作戰能力。該機型現獲美國在內的7個國家採用，而德國則將成為第八個用戶。

隨著俄國軍機、軍艦對北約盟國威脅升溫，英、德兩國去（2024）年10月簽訂軍事合作協議，德軍的P-8A機隊未來將常駐蘇格蘭，並協助執行海上巡邏任務，藉此強化北大西洋防務，保障北約組織勢力範圍安全。

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