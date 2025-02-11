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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

公開中國偵察機艦穿越宮古海峽航跡 日本自衛隊軍機急升空

2025/02/11 09:37

日本防衛省公布「運-9」偵察機穿越宮古海峽飛行軌跡。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）日本防衛省公布「運-9」偵察機穿越宮古海峽飛行軌跡。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨（10）公布中國電子偵察艦動向，今日（11）日則公布「運-9」（Y-9）偵察機的飛行軌跡，指出中國機、艦近期在沖繩縣的宮古海峽活動頻繁，日本自衛隊也派遣戰機和偵察機升空應對。

日本防衛省公布中國電子偵察艦穿越宮古海峽行動軌跡。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）日本防衛省公布中國電子偵察艦穿越宮古海峽行動軌跡。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本防衛省統合幕僚監部10日指出，海上自衛隊於2月8日下午2點，在沖繩縣宮古島東北方90公里處海域，發現中國海軍815型電子偵察艦「玉衡星號」，弦號為798。「玉衡星號」穿越宮古海峽，往太平洋方向航行。針對「玉衡星號」動向，防衛省及海上自衛隊派出P-3C偵察機升空偵察，並執行警報監視及情報蒐集作業。

防衛省統合幕僚監部11日指出，10日下午1架中國運-9偵察機從東海飛往太平洋，途中穿越宮古海峽，在太平洋上空盤旋後，再度穿越宮古海峽飛往東海。針對中國軍機行動，航空自衛隊緊急派遣戰鬥機升空應對。

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