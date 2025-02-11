美國擬推歐洲購美製武器援烏 國安顧問：「歐洲人須主導這場衝突」

美國官員將在本週的慕尼黑安全會議上與歐洲盟國磋商軍售方案，讓歐洲承擔更多責任，確保烏克蘭在戰場上的優勢，美國國家安全顧問瓦爾茲直言：「歐洲人必須主導這場衝突。」（美聯社）



〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府計畫推動歐洲盟友購買更多美國武器援助烏克蘭，以減輕美方財政負擔，並強化基輔談判立場。根據外媒報導，美國官員將在本週的慕尼黑安全會議上與歐洲盟國磋商軍售方案，讓歐洲承擔更多責任，確保烏克蘭在戰場上的優勢，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）直言：「歐洲人必須主導這場衝突。」

《路透》報導，根據白宮內部消息，川普政府認為華盛頓當局已投入數百億美元援助烏克蘭，如今，應由歐洲主導對基輔當局的支持。美國國家安全顧問瓦爾茲在接受新聞採訪時說道：「歐洲人必須主導這場衝突。」此外，北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前也表示，歐洲將為美國對烏軍售「買單」。

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然而，目前尚不清楚美國是要求歐洲透過商業合約採購，還是直接從美國軍事庫存中購入武器。有官員警告，若選擇商業模式，交付時間恐需數年，影響烏克蘭短期戰場需求。

川普在競選期間曾承諾「停止對烏援助」，但部分顧問建議維持軍事支持，以確保談判籌碼。華府官員透露，白宮正在研擬多種方案，甚至考慮與烏克蘭達成礦產協議，以換取持續的援助承諾，確保美國在戰後的經濟利益。

隨著美歐軍售談判進行，美俄關係亦持續惡化。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）警告，俄美關係正「處於破裂邊緣」，並堅持烏克蘭需放棄加入北約的企圖。川普則聲稱，他與俄羅斯總統普廷保持溝通，並暗示「美方正推動結束戰爭的談判」。

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