強化制海戰力 以色列海軍軍艦實射「天使五型」飛彈

以色列海軍試射「天使五型」反艦飛彈瞬間。（擷自以色列國防軍官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列國防軍日前宣布，旗下海軍艦隊日前順利完成「天使五型」（Gabriel 5）反艦飛彈的新一輪實彈測試，成功鎖定、有效命中海上的一艘靶艦，順利驗證其海上打擊能力。

以色列國防軍表示，本次作戰測評是在擬真的作戰場景下，進行系統目標獲得、發射等程序驗證；以色列國防部國防研究發展局（DDR&D）局長埃爾馬基亞斯（Yehuda Elmakias）表示，此次實彈射擊有助於以色列海軍擁有更大的戰術彈性、強化制海能力，以保障關鍵資產、基礎設施與人民的安全。

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以色列研發的「天使五型」亞音速反艦飛彈。（芬蘭海軍官網）

天使飛彈是由以色列航太工業（IAI）研發的掠海型反艦飛彈，初代版本於1960年代中期問世、並於1973年的贖罪日戰爭（Yom Kippur War，又稱第四次以阿戰爭）間聲名大噪，至今已發展到第五代構型。

不過，此次測試並非「天使五型」的處女秀。以色列海軍曾在2022年9月公布一支影片，當中可見一艘所屬的「薩爾6型」（Sa'ar 6）巡防艦，成功以一枚同型飛彈，精準命中外海靶船，率先驗證其制海性能。

此外，芬蘭曾在2018年向以國採購天使五型飛彈，取代該國原有的85M反艦飛彈，全數裝備預計在今年接收完畢。根據芬蘭海軍於2019年公布的規格，「天使五型」飛彈搭載主動雷達尋標器，可以GPS、慣性方式導引，可以亞音速掠海打擊200公里以外的敵目標，性能不俗。

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