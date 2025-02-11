陸專寒訓首度結合「特戰6項職能」 爆破、狙擊、救護都要學

陸專新課程內容納入戰傷救護、定向越野及限制空間戰鬥等課程概念。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍專科學校專20期寒訓近日進行「特戰6項職能」課程，值得注意的是，陸專此次寒訓，首度納入「前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護」特戰職能訓練，由教官帶領由學生組成的6人小組，依照想定狀況，執行家屋搜索、戰傷救護等突發狀況處置，讓學生進一步認識小部隊作戰模式運用。

為培養軍事基本素養與戰技，陸專今年寒訓納入「前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護」等特戰6項核心職能課程設計，內容包含戰傷救護、定向越野及限制空間戰鬥（CQB）等課程概念，使學生逐步養成「一專多能」的教育目標，確保未來能迅速融入部隊訓練，勝任各項任務需求及挑戰。

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學生在教官指導下，運用現地素材設置簡易詭爆雷等，形成多重阻絕。（圖片取自青年日報）

過程中，教官透過實戰化狀況想定，誘導示範小組依不同任務，以訓練槍模擬進行演練，包括命令下達、敵後滲透及限制空間戰鬥等要領，示範小組依戰術動作迅速進入支配點，於狹窄廊道及封閉空間靈活變換隊形，確保火力交叉覆蓋並維持射界優勢，同時藉由教官講解，使參訓學生了解小部隊作戰運用。

陸專今年寒訓納入「前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護」等特戰6項核心職能課程設計。（圖片取自青年日報）

另外，這項課程亦結合戰傷救護（TCCC）模組概念，模擬隊員於作戰過程中受傷，建立學生們在敵火威脅下迅速完成加壓止血、初步包紮與戰術搬運的觀念，並運用掩體進行隱蔽，確保傷患安全撤離至後方治療，訓練學生在高度壓力環境下養成冷靜應對、團隊協作與決策判斷能力。

陸專學生近期實施3週「寒期軍事訓練」，除演練城鎮戰近接戰鬥，根據陸專所釋出照片，更首度新增「紅隼」反裝甲火箭的模擬訓練，建構系統性城鎮戰訓練。

陸軍專科學校社群近期釋出專19期學生，本月在寒期軍事訓練中，接受城鎮戰的「近接戰鬥」訓練，以及「紅隼」火箭彈的裝備模擬訓練課程。（陸軍專科學校官方Facebook；本報合成）

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