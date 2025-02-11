「拖式2B」車、彈到位投入戰備偵巡 官兵追加演練「這款」新功能

機步269旅昨（10）日晚間將其新接裝的「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」拖式飛彈車投入例行戰備偵巡，並演練新系統的「輔助追瞄閘門」（Track Gate）功能。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕搭載新式「拖式2B」反裝甲飛彈的M41A7 ITAS系統及悍馬車已至部隊服役，作為接裝單位之一的陸軍機步269旅昨（10）日晚間，將其投入例行戰備偵巡行列，官兵在抵達戰術位置後，利用M41A7 ITAS新系統的「輔助追瞄閘門」（Track Gate）功能，演練及時鎖定追瞄及修正。

陸軍機步269旅聯兵3營在昨日晚間的戰備偵巡中，派遣CM33、CM34等雲豹甲車之外，還派出了「新夥伴」，也就是搭配裝載新型「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」的拖式飛彈車，一同投入實操訓練。過程中，官兵針對戰備檢查、通聯測試、命令下達、機動行軍，以及警戒幕建立等課目進行演練，以強化戰場經營。

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軍媒報導，清晨4時天還未亮，部隊便已開始進行機動前準備，並依狀況想定機動至守備戰術位置；接著，官兵實施無人機偵蒐、反突擊應援作戰及陣地佔領、射向變換等課目。

陸軍機步269旅聯兵3營在昨日晚間的戰備偵巡中，派遣CM33、CM34等雲豹甲車，搭配裝載新型「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」的拖式飛彈車「新夥伴」，一同投入實操訓練。（青年日報提供）

其中，操作拖式2B飛彈車的官兵不只參與戰術機動，也實際操作車載「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」，利用該新系統的「輔助追瞄閘門」功能，演練如何有效鎖定目標及修調校正，強化操作新型裝備的熟練度。

「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」去年已在多場操演中完成實彈射擊，ITAS改良型目獲系統提升成像解析度及熱成像功能，有利於射手更精準鎖定目標，相較之下，舊式的系統解析度、影像細緻度都略遜於新系統。而新系統射手除了可以持續抓緊握把追瞄目標外，也可再藉由系統的輔助追瞄閘門，進一步提升飛彈的命中率。

圖為去年天馬操演中，裝載新型「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」的拖式飛彈車進行射擊。（資料照）

拖式2B飛彈射程可達4500公尺，亦具備「頂攻」機制，而國軍現役拖式飛彈的銅線導引型號（即舊型拖式2A飛彈）因已停產，故後續生產的拖式2A、拖式2B飛彈均為「無線射頻導引」（RF）構型。

據了解，我國向美採購的1700枚拖式2B型飛彈已全數產製完畢，目前均依計畫節點管制獲得，執行進度正常。

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