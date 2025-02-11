哈瑪斯暫緩釋放人質 川普怒下最後通牒：不放人就讓地獄降臨

川普揚言如果哈瑪斯15日中午以前不釋放所有人質，加薩停火協議將失效。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯和以色列互控對方違反上個月達成的停火協議，哈瑪斯宣布推遲原定於本月15日進行的人員釋放活動，引發美國總統川普不滿，川普揚言，如果哈瑪斯15日中午以前不釋放所有人質，停火協議將失效。

綜合外媒報導，哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）指控以色列，在過去3個星期出現許多違反停火協議的行徑，宣布「原定2025年2月15日週六進行，但會延後直到另行通知」。

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對此，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，軍方已進入高度戒備狀態。

美國總統川普警告：「如果到15日中午12點還不能讓所有人質歸來......我會說，取消它（停火協議），一切都將不復存在，地獄即將降臨。」而且川普強調，希望是一次性釋放所有人質，而不是一次釋放幾個人質，「我們希望他們都回來。」

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