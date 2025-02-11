斯洛伐克新款自走迫砲亮相在即 國軍對這家公司的底盤有興趣

斯洛伐克國防工業團體即將在阿聯舉行的2025國防展上，亮相其最新的輪型自走迫砲車AM120，銷售給國際買家。（圖片取自X@RyszardJonski）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，斯洛伐克國防工業團體即將在阿聯舉行的2025國防展上，展示最新型的AM120輪型自走迫砲車，這款新型火砲安裝在TATRA公司的6X6底盤上。值得注意的是，TATRA公司亦是外傳中科院有意接洽，採購新底盤供飛彈發射車所用的企業。

軍聞網站「Defense Blog」報導，AM120迫擊砲系統主要由斯洛伐克ZTS公司開發，安裝在Tatra公司的6×6底盤上，並配備裝甲駕駛艙，為車組人員提供強而有力的保護。該迫擊砲系統有自動砲塔，可從駕駛室進行遠端操作，另外，砲塔內部也有一個備用操作站。



這款120公厘迫砲的有效射程介於504公尺至8600公尺之間，自動裝彈系統使其能維持每分鐘18至20發的射速，車體最多可容納60發砲彈。

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AM120迫擊砲系統料將引起國際買家的興趣，該系統的單位成本約為150萬至200萬美元（約新台幣4925萬至6567萬元），在性能、自動化和成本效益方面，實現具有競爭力的平衡。

報導指出，AM120迫砲系統的研發，凝聚多家國防公司的貢獻，斯洛伐克公司Kerametal負責火控系統，捷克國防公司捷克斯洛伐克集團（CSG）則負責底盤和裝甲駕駛艙，CSG最初計劃是將迫擊砲系統，整合到Pandur公司的8×8底盤上，但最終選擇TATRA 6×6底盤。

外傳我國對於TATRA公司的車輛底盤表達過高度興趣，先前媒體報導，中科院研製擎天極音速巡弋飛彈，因此規畫採用TATRA公司的12X12軍規特種輪型車輛底盤；同時為強化國軍飛彈發射車的機動性，也向該公司洽談採購一輛8X8軍規輪型車輛底盤。

媒體曾報導，中科院啟動擎天極音速飛彈機動原型發射車工程整合，規劃採TATRA公司的12X12輪型車。（取自TATRA官網）

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