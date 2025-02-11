應對中俄威脅！ 美國太空軍擬擴大駐日部隊規模

美國太空軍「太空作戰司令部」司令米勒中將10日透露，有意擴大「駐日太空軍」部隊規模。（圖擷自美國太空軍網站）

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍（United States Space Force）考量中國、北韓及俄羅斯的威脅不斷升高，有意擴大「駐日太空軍」部隊規模。該部隊自去年12月成立，駐地位於東京橫田基地。

美國太空軍「太空作戰司令部」司令米勒（David N. Miller）中將10日在東京接受《共同社》獨家採訪時，做出上述表示。

請繼續往下閱讀...

米勒表示，「往後一兩年將完善所有必要能力」，強調必須以日美合作為基礎，在太空領域強化印太區域各國乃至民間的協調合作。

美國駐日太空軍直屬印太司令部太空軍。談及日本航空自衛隊的太空專門部隊也將擴編，米勒表示歡迎，稱「將獲得更強大的能力」。

米勒還指出，期許能在飛彈搜索、追蹤和太空監控方面「推進夥伴關係」，將積極透過與日本的聯合演訓，「防備一切潛在危機」。

中國和俄羅斯正進行摧毀人造衛星的實驗，米勒對此表示警惕，稱「印太地區的威脅持續不斷加劇」。他主張，為提高威懾力，不僅是國際協調，建立民間企業參與其中的系統也至關重要。

美國駐日太空軍負責向駐日美軍部隊提供與「太空警戒監控」和「攻擊應對措施」有關的知識經驗，同時與日方展開協調。美國太空軍2022年也在南韓成立了部隊，推動日美韓3國即時共享北韓彈道飛彈發射情報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法