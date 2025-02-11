要讓敵軍好看！ 日本斥資190億元研究潛射垂發系統、極音速飛彈

日本海上自衛隊大鯨級潛艦三號艦「迅鯨」服役儀式。（取自日本海上自衛隊臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本防衛省為肆應區域局勢變化，近年積極籌獲長射程的精準彈藥，根據日本防衛省令和7年預算顯示，其將投入共882億日圓（約新台幣190億元），研究潛艦搭載的垂直發射系統（VLS）、潛射極音速飛彈，將使日本自衛隊擁有更多元的飛彈發射系統，並獲得水下優勢。

潛艦的傳統任務為伏擊他國船隻，因此以潛射魚雷為主要武器，但隨著核武、彈道飛彈、巡弋飛彈科技日新月異，美國、英國、俄羅斯、中國、法國等擁有核武國家的潛艦，陸續裝上垂直發射系統，以利潛艦在水下發射長程精準彈藥。不過，繼南韓島山安昌浩級潛艦採用潛艦垂發系統，發射「玄武」潛射彈道飛彈後，日本近年也投入相關領域研究，增加用兵彈性。

根據日本防衛省令和7年（2025年）的公開預算，日本防衛省今年投入297億日圓，研究潛艦垂直發射系統，另外斥資585億元進行潛射極音速飛彈的開發工作。

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日本防衛省繼續研發潛艦搭載的垂直發射系統。（取自日本防衛省今年度預算報告）日本有22艘現役柴電、絕氣動力潛艦，標準排水量多介於2500噸至3000噸之間，包括已部分退役、轉為訓練艦的「親潮級」潛艦、為水下主力的「蒼龍級」潛艦，日本海上自衛隊還有2艘最新的「大鯨級」潛艦加入序列，未來還有5艘同級艦將陸續建造完成、加入艦隊行列。至於潛艦版垂直發射系統問世後，是否將裝設於「大鯨級」潛艦後續艦，尚待觀察。

日本近年受到中國、北韓、俄羅斯等外部軍事威脅，整軍經武趨於積極，除了向美國採購射程超過1600公里的新型號「戰斧」巡弋飛彈，同時也精進「12式」反艦飛彈等性能，過去一年也在美國完成4次新型極音速滑翔飛彈的試射，力拼小批量生產後，明年進行實戰部署。

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