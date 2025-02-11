超土砲的「網路」！ 俄軍築2公里的防護網隧道攔截無人機

在頓內次克（Donetsk）的前線戰場上，俄軍使用了最原始的方式，用網子將公路圍起來，打造了約2公里長的「網路隧道」，以抵禦烏軍無人機對於補給車隊的襲擊。（圖片擷取自@Aresinfoservice的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏俄戰場上的無人機科技發展快速，以至於俄軍電戰能力已無法完全反制烏克蘭無人機，因此，俄軍在頓內次克（Donetsk）的前線戰場上，使用了最原始的方式，也就是用網子將公路圍起來，打造了約2公里長的「網路隧道」，藉此抵禦烏軍無人機對補給車隊的襲擊，成為戰場的奇觀之一。

近日一段被上傳社群的影片，揭露俄軍這種異想天開的「土砲」方法，影片說明指出，俄軍為了保護車隊免受烏克蘭無人機的襲擊，俄羅斯人封鎖了從巴赫姆特（Bakhmut）到查西夫雅爾（Chasiv Yar）的道路，同時建造了一條2公里長的網狀隧道。俄羅斯人正試圖透過這種方式，保護其裝備和人員，阻絕來自四面八方的無人機威脅。

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To protect themselves from Ukrainian drone attacks, the Russians have fenced off the road from Bakhmut to Chasiv Yar, creating a 2-km mesh tunnel. In this way, the Russians are trying to rescue their equipment and personnel from threats from drones. pic.twitter.com/qbtFvwrAcx — WarTranslated （@wartranslated） February 9, 2025

影片顯示，俄軍先在道路兩側每隔5至7公尺處設立木桿，然後再將一捲捲的網子綑綁在桿子上，使它完全覆蓋整個公路，理論上，這可以防止烏克蘭的FPV無人機直接撞擊車輛。受訪的俄軍士兵也說道，他們維護了超過2公里的反無人機網，這些網子被設置在公路最空曠的路段，確保裝備安全運作。

軍聞網站《THE WARZONE》分析指出，該「網路」是烏俄雙方為開發無人機技術及其對抗方法，所做的最新努力。約一年前，俄國修建了由電戰（EW）哨所覆蓋的道路，但現在無人機擁有如此多的頻段，導致電戰干擾已不切實際。

俄軍為了保護車隊免受烏克蘭無人機的襲擊，俄羅斯人封鎖了從巴赫穆特到查西夫雅爾的道路，同時建造了一條2公里長的網狀隧道。（圖片擷取自@UKRRUSNews的Ｘ帳號）

報導也引述俄國軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）的說法表示，反無人機「網路」是由於俄羅斯國防部提供的電戰設備不足，因此由野戰部隊所臨時創建的設施。這就是士兵們對抗俄國總參謀部官僚的機智作為，俄軍高層仍然無法理解，當今的電戰已比戰車更重要。

不過，建造這樣的「網路」也存在風險，若先鋒無人機將網子炸破一個洞，剩下的機群依舊可以魚貫而入攻擊目標；此外，建造類似「網狀隧道」，也會將俄軍限制在一條非常狹窄且邊界明確的走廊內，敵軍可利用火砲和其他攻擊手段施以轟炸。不過事實證明，受無人機襲擊的困擾，可能比砲火轟擊更具「致命性」。

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