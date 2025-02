超土砲的「網路」！ 俄軍築2公里的防護網隧道攔截無人機

在頓內次克(Donetsk)的前線戰場上,俄軍使用了最原始的方式,用網子將公路圍起來,打造了約2公里長的「網路隧道」,以抵禦烏軍無人機對於補給車隊的襲擊。(圖片擷取自@Aresinfoservice的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕烏俄戰場上的無人機科技發展快速,以至於俄軍電戰能力已無法完全反制烏克蘭無人機,因此,俄軍在頓內次克(Donetsk)的前線戰場上,使用了最原始的方式,也就是用網子將公路圍起來,打造了約2公里長的「網路隧道」,藉此抵禦烏軍無人機對補給車隊的襲擊,成為戰場的奇觀之一。

近日一段被上傳社群的影片,揭露俄軍這種異想天開的「土砲」方法,影片說明指出,俄軍為了保護車隊免受烏克蘭無人機的襲擊,俄羅斯人封鎖了從巴赫姆特(Bakhmut)到查西夫雅爾(Chasiv Yar)的道路,同時建造了一條2公里長的網狀隧道。俄羅斯人正試圖透過這種方式,保護其裝備和人員,阻絕來自四面八方的無人機威脅。

To protect themselves from Ukrainian drone attacks, the Russians have fenced off the road from Bakhmut to Chasiv Yar, creating a 2-km mesh tunnel. In this way, the Russians are trying to rescue their equipment and personnel from threats from drones. pic.twitter.com/qbtFvwrAcx