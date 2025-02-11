F-15EX戰機實測獲好評 但美軍報告揭它仍要更多「先進」測試

美國空軍的F-15EX戰機。（美軍DVIDS網站）



〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍現正換裝的F-15EX「鷹二式」戰機，其更強勁的機動性、探測範圍與電戰防禦能力，已被美國國防部選定接替F-15C/D型機，正式進駐西太平洋島鏈；不過，即使美軍對F-15EX讚譽有加，月前仍在年度評估報告中陳述，這款空、地打擊兼備的「炸彈卡車」，未來還需要更多針對先進威脅的性能評估，才能確保在未來戰場生存。

美國國防部作戰測試和評估中心（DOT&E）上（1）月發布「2024財年年度報告」寫道，F-15EX作為一款新型多用途戰機，去年6月獲准全速生產（FRP）前，就已在初始作戰測評（IOT&E）和實彈測試評估（LFT&E）中，驗證其空對空、空對地的打擊性能；然而，前述測試受制於現實環境，結果僅證明這款戰機能應對當前威脅，但面對尚未部署的潛在長程威脅，其生存性仍有待驗證。

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圖為2024年6月交付美國奧勒岡空軍國民兵的首架F-15EX戰機。（美軍DVIDS網站）

報告進一步陳述，儘管F-15EX戰機後勤、人員訓練體系尚未成熟，但其作戰效益（Effectiveness）、適應性（Suitability）和戰場生存性（Survivability），以及與飛行員的人機整合都有正面評價。對此，DOT&E除建議F-15EX應安排後續作戰測評（FOT&E），確保測試機配置與量產型機一致，並將該平台導入「聯合模擬環境」（JSE）軟體中測試，以補足實地測試的不足。

美國波音公司研發的F-15EX戰機，搭載推力更強的2具奇異F110發動機，採用線傳飛控、數位化航電，同時整合新型「鷹式」主被動預警系統（EPAWSS）、AN/APG-82（V）1雷達和頭盔顯示系統（HMCS）。該機目前已由美國空軍國民兵率先換裝，未來確定接替駐日美軍的F-15C/D戰機部署西太平洋；此外，首架搭載新電戰系統的同型機也已在上月進駐英國。

中共解放軍的殲-20戰機，是中共霹靂-15空對空飛彈的可部署儎台之一。（美聯社資料照）

軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導對此分析，上述報告指的「潛在長程威脅」，不排除是共軍數款研發中的空對空飛彈，如「霹靂-17」（PL-17）、「霹靂-16」（PL-16）及相對成熟的「霹靂-15」（PL-15）武器。它們的出現，也是促使美軍研發AIM-260等長程飛彈的一大因素。

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