美軍擴大無人機武器庫 「彈簧刀」再獲94億大單

「彈簧刀」搭載先進光學設備與長效徘徊續航力，使操作員能高精度鎖定目標，同時將附帶損害降至最低。（圖取自AeroVironment官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍持續擴大其致命無人機武器庫，全球領先的多領域機器人系統供應商AeroVironment（AV）宣布，獲得價值2.88億美元（約合新台幣94億元）的新訂單，將交付其「彈簧刀」（Switchblade）徘徊彈藥系統，此合約屬於美軍「致命無人系統」（Lethal Unmanned Systems, LUS）定向採購計畫的一部分。

軍聞網站「Defense Blog」報導，根據2月3日發布的新聞稿，這是AV在過去12個月內獲得的第三筆訂單，使總合約金額增至4.713億美元（約合新台幣 154 億元）。本次訂單亦屬於AV於2024年8月與美軍簽訂的多年期合約範疇，該合約上限達9.9億美元（約合新台幣323.7億元），顯示美軍對徘徊彈藥技術的需求持續上升，以強化戰場作戰能力。

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AV徘徊彈藥系統資深副總裁兼總經理赫許（Brett Hush）表示：「AV很榮幸能持續履行這項重要合約，為美國陸軍提供卓越且可靠的徘徊彈藥解決方案。我們將憑藉優越的供應鏈與製造能力，持續滿足美軍需求。」

「彈簧刀」徘徊彈藥系統已成為現代軍事行動的重要資產。該系統專為遠程精準打擊設計，具備多任務能力，並搭載先進光學設備與長效徘徊續航力，使操作員能高精度鎖定目標，同時將附帶損害降至最低。

美軍對「彈簧刀」系統的投資增加，符合其推動自動化與精確導引武器的戰略發展方向。徘徊彈藥（loitering munitions），又稱「神風特攻無人機」，與傳統空襲相比，提供更具成本效益的選擇，讓部隊能透過即時偵察與精準打擊，有效摧毀敵方陣地。

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