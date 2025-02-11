自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普要求有效 比利時新政府宣布國防支出將加倍

2025/02/11 16:07

圖為比利時、荷蘭共同打造的「未來反潛巡防艦」（ASWF）。（圖片取自達門公司）圖為比利時、荷蘭共同打造的「未來反潛巡防艦」（ASWF）。（圖片取自達門公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普不斷要求，北約各國將國防支出拉高到GDP佔比5%，對此，比利時1月31日成立的新政府表示，比利時最晚於2034年將國防支出占比從1.3%提升至2.5%，包括向北約提供2個旅、常態部署1艘巡防艦等。

軍聞網站「European Security & Defence」報導，比利時國防部長西奧．弗蘭肯（Theo Francken）8日在X表示，新政府將結束國家的「恥辱時期」，這個時期的比利時不僅對不起其作為北約創始國的地位，也對不起所有北約成員。

弗蘭肯表示，經過多年的拖延和逃避，比利時將認真對待2014年時向北約承諾國防支出佔GDP2％的標準，希望在2029年時就能達標。另外，從中期來看，比利時軍費最晚在2034年將達到GDP2.5％的標準。

報導指出，根據北約報告估計，2024年比利時的國防開支，僅佔其GDP的1.3%，在31個北約軍隊中，比利時國防支出排名倒數第四，是8個未達到GDP2％的北約成員國之一。

弗蘭肯指出，比利時新增的國防支出，將為北約長期提供2個旅級部隊。作為依賴海上貿易的出口國，比利時也有責任維護國際航線的暢通與安全，因此要確保海軍至少永久部署一艘巡防艦；作為歐盟和北約總部，同樣不能沒有防空，比利時正重建防空能力，以適應當前戰場發展。

報導指出，這不僅能確認比利時將堅定採購第三艘與荷蘭合作的「未來反潛巡防艦」（ASWF），並且還可能採購更多的F-35戰機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中