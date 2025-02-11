川普要求有效 比利時新政府宣布國防支出將加倍

圖為比利時、荷蘭共同打造的「未來反潛巡防艦」（ASWF）。（圖片取自達門公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普不斷要求，北約各國將國防支出拉高到GDP佔比5%，對此，比利時1月31日成立的新政府表示，比利時最晚於2034年將國防支出占比從1.3%提升至2.5%，包括向北約提供2個旅、常態部署1艘巡防艦等。

軍聞網站「European Security & Defence」報導，比利時國防部長西奧．弗蘭肯（Theo Francken）8日在X表示，新政府將結束國家的「恥辱時期」，這個時期的比利時不僅對不起其作為北約創始國的地位，也對不起所有北約成員。

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弗蘭肯表示，經過多年的拖延和逃避，比利時將認真對待2014年時向北約承諾國防支出佔GDP2％的標準，希望在2029年時就能達標。另外，從中期來看，比利時軍費最晚在2034年將達到GDP2.5％的標準。

報導指出，根據北約報告估計，2024年比利時的國防開支，僅佔其GDP的1.3%，在31個北約軍隊中，比利時國防支出排名倒數第四，是8個未達到GDP2％的北約成員國之一。

弗蘭肯指出，比利時新增的國防支出，將為北約長期提供2個旅級部隊。作為依賴海上貿易的出口國，比利時也有責任維護國際航線的暢通與安全，因此要確保海軍至少永久部署一艘巡防艦；作為歐盟和北約總部，同樣不能沒有防空，比利時正重建防空能力，以適應當前戰場發展。

報導指出，這不僅能確認比利時將堅定採購第三艘與荷蘭合作的「未來反潛巡防艦」（ASWF），並且還可能採購更多的F-35戰機。

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