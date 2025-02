俄軍FPV無人機再進化！3D列印佈雷匣 專門投放「蝴蝶雷」

俄羅斯為FPV無人機定制的布雷匣。(取自X平台)〔編譯陳成良/綜合報導〕根據烏克蘭軍事新聞網站《Defense Express》報導,俄羅斯軍隊持續改進FPV無人機(First Person View,第一人稱視角)應用,除了先前已有的空中布雷技術外,更利用3D列印技術,打造出可搭載「蝴蝶雷」的新型布雷匣,試圖增強其無人機的戰場效能。此技術也顯示俄羅斯在戰爭期間,持續強化其軍事技術本土化。

俄羅斯軍隊2024年9月首次展示利用普通攝影無人機,散布PFM-1反步兵地雷(Anti-personnel landmines)的定制化裝置。這種裝置在無人機下方懸掛一個特殊的托盤,用於裝載小型地雷,並透過伺服馬達控制托盤的開合,以釋放地雷。

PFM-1反步兵地雷。(取自X平台)但開源情報組織OSINT情報研究員「GrandpaRoy2」指出,由於標準四旋翼無人機的載重限制,難以應付一些較重的酬載物品。為解決此問題,俄羅斯部隊開發了新的解決方案,藉由「3D列印」製作了一種新的布雷匣,可容納16枚地雷,相較於標準的蘇聯設計KPFM-1撒布器少了10枚左右。

This Russian FPV apparently can’t lift a full KPFM-M cassette of 26 PFM-1 anti-personnel landmines, and so is found with a reduced load of 20.

The Russian inability to produce a heavy drone continues to benefit Ukraine. https://t.co/S6kP0rOBjb pic.twitter.com/C25sIjR3AM