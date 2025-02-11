俄軍FPV無人機再進化！3D列印佈雷匣 專門投放「蝴蝶雷」

俄羅斯為FPV無人機定制的布雷匣。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事新聞網站《Defense Express》報導，俄羅斯軍隊持續改進FPV無人機（First Person View，第一人稱視角）應用，除了先前已有的空中布雷技術外，更利用3D列印技術，打造出可搭載「蝴蝶雷」的新型布雷匣，試圖增強其無人機的戰場效能。此技術也顯示俄羅斯在戰爭期間，持續強化其軍事技術本土化。

俄羅斯軍隊2024年9月首次展示利用普通攝影無人機，散布PFM-1反步兵地雷（Anti-personnel landmines）的定制化裝置。這種裝置在無人機下方懸掛一個特殊的托盤，用於裝載小型地雷，並透過伺服馬達控制托盤的開合，以釋放地雷。

PFM-1反步兵地雷。（取自X平台）但開源情報組織OSINT情報研究員「GrandpaRoy2」指出，由於標準四旋翼無人機的載重限制，難以應付一些較重的酬載物品。為解決此問題，俄羅斯部隊開發了新的解決方案，藉由「3D列印」製作了一種新的布雷匣，可容納16枚地雷，相較於標準的蘇聯設計KPFM-1撒布器少了10枚左右。

This Russian FPV apparently can’t lift a full KPFM-M cassette of 26 PFM-1 anti-personnel landmines, and so is found with a reduced load of 20.

The Russian inability to produce a heavy drone continues to benefit Ukraine. https://t.co/S6kP0rOBjb pic.twitter.com/C25sIjR3AM — Roy???????? （@GrandpaRoy2） January 18, 2025

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PFM-1地雷俗稱「蝴蝶雷」（Butterfly）或「花瓣雷」（Petal），其主體由塑膠製成，內部填充37克的液態高爆炸藥。地雷的翼片使其在落下過程中，產生不規則旋轉，從布雷匣中釋放後，地雷會朝著隨機的方向散布。

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