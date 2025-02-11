范斯即將會晤澤倫斯基前夕 川普稱烏克蘭「或成俄國領土」

美國總統川普10日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，並與記者交談。（美聯社）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日在福斯新聞（Fox News）專訪中表示，烏克蘭「某天或許會變成俄羅斯的一部分」，由於美國副總統范斯（JD Vance）預計本週稍晚會晤烏克蘭總統澤倫斯基，川普這番話已引發關注。

《法新社》10日報導，川普在接受福斯新聞訪談時重申，希望盡快結束這場持續近3年的俄烏戰爭。他表示：「雙方或許會達成協議，也可能無法談成。烏克蘭未來可能成為俄國的一部分，也可能不會。」

此外，川普強調，美國對烏克蘭的援助應有所回報，暗示可能透過烏方提供稀有礦產等資源作為交換。他說：「美國已投入鉅額資金，我希望有所回報。我告訴他們，我要等值5000億美元的稀土資源，他們基本上已經同意，至少我們不會顯得愚蠢。」

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川普同時證實，他將派遣特使凱洛格（Keith Kellogg）前往烏克蘭，負責制定停戰方案。

川普推動迅速終結戰爭，而澤倫斯基則希望美國提供強而有力的安全保障，作為與俄羅斯談判的前提。烏方擔憂，任何未包含軍事承諾（如北約成員資格或維和部隊部署）的協議，將使克里姆林宮有時間重整軍力，為新一輪攻勢做準備。

澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nikiforov）向《法新社》透露，烏克蘭總統將於本週五（14 日）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊與范斯會面。另有消息指出，凱洛格將於2月20日抵達烏克蘭，但其行程細節尚未公開。此行正值俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭的三週年前夕。

澤倫斯基於週一（10 日）呼籲，烏克蘭需要「真正的和平與有效的安全保障」。他在社群媒體發布影片表示：「人民的安全、國家的安全、經濟關係的穩定，當然還有我們的資源永續性—這些不僅關乎烏克蘭，也關乎整個自由世界。而現在，就是決定這一切的時刻。」

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