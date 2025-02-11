軍武新知》戰機也能資源回收？ 英國碾碎廢航材重新3D列印成新零件

英國國防部近期與勞斯萊斯合作，針對「龍捲風」戰機上報廢的貴金屬航材進行研磨再加工，並重新用於3D列印新的發動機部件，該再生計畫被稱為「龍捲風2 暴風雨」（Tornado 2 Tempest）。圖為新的Orpheus小型發動機。（圖片擷取自勞斯萊斯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕你知道飛機也有「資源回收」的潛力嗎？為減少珍貴航空材料進口成本，英國空軍正採用一種創新的手法，幫助航空業降低來自全球供應鏈的壓力。英國國防部近期與勞斯萊斯（RollsRoyce）合作，針對「龍捲風」（Tornado）戰機報廢的貴金屬航材進行研磨再加工，重新用「3D列印」產製新的發動機部件，該再生計畫被稱為「龍捲風2 暴風雨」（Tornado 2 Tempest）。

英國發動機製造大廠勞斯萊斯上週發布新聞稿表示，該公司參與了名為「龍捲風2 暴風雨」的合作案，這是一項史無前例的回收計劃，該計劃將英國空軍汰除的「龍捲風」零組件轉化為金屬粉末，然後用於3D列印「Orpheus」小型發動機概念的新零件。Orpheus的成功將成為英國第六代戰機「暴風雨」的先驅技術，也是未來作戰航空系統（FCAS）計劃的一部分。

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最新的成功案例中，團隊將含有鈦金屬的「龍捲風」戰機（如圖）的發動機壓縮段葉片，重新清洗、研磨並回收利用，再製成新的發動機鼻錐罩及壓縮段葉片。（圖片擷取自英國空軍臉書）

新聞稿指出，由於英國國防部擁有非常多備用和損壞的航空零件，這些元件都含有戰略貴金屬，包括高品質鋼、鋁和鈦，通常都需要從英國以外的地方採購。因此計畫團隊開始研究，是否可以將其中一些零件研磨成粉末，團隊將其稱為「原料」，然後嘗試透過3D列印的積層製造技術，製造成新零件並用在新飛機上。

在最新的成功案例中，團隊將含有鈦金屬的「龍捲風」RB199發動機壓縮段葉片，重新清洗、研磨並回收利用，再製成新的發動機鼻錐罩及壓縮段葉片，前者被安裝到勞斯萊斯的小型發動機Orpheus之上，並對其進行適用性和安全性測試，結果通過了考驗。

Tornado 2 Tempest is an exciting collaboration that unlocks new opportunities in circular economy practices & supply chain resilience to deliver a more sustainable future for aerospace & defence. Discover more: https://t.co/4Q5VBMElbl#RollsRoyce #Sustainability pic.twitter.com/RGt4lszfpk — Rolls-Royce （@RollsRoyce） February 5, 2025

英國國防採購和工業大臣瑪麗亞．伊格爾（Maria Eagle）表示，「龍捲風2 暴風雨」計畫彰顯了在國防安全產業中，運用的創造力和獨特性。透過與關鍵技術夥伴的合作，國防部可以節省開支，減少對全球供應鏈的依賴，並確保英國的武裝部隊，擁有最好的裝備來維護國家安全。

軍聞網站《The Aviationist》分析，這個過程很可能會改變英國管理其供應鏈的方式，它可以使飛機的生產變得更加永續，從而有利於環境，同時它也可以增強英國抵禦國外資源衝擊的能力，考慮到世界緊張局勢加劇，這一點至關重要。

航材3D列印可以使飛機的生產變得更加永續，也能節省重量。圖為我國漢翔工業在AJT「勇鷹」高教機上，應用3D列印技術。（資料照）

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