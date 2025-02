軍武新知》戰機也能資源回收？ 英國碾碎廢航材重新3D列印成新零件

英國國防部近期與勞斯萊斯合作,針對「龍捲風」戰機上報廢的貴金屬航材進行研磨再加工,並重新用於3D列印新的發動機部件,該再生計畫被稱為「龍捲風2 暴風雨」(Tornado 2 Tempest)。圖為新的Orpheus小型發動機。(圖片擷取自勞斯萊斯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕你知道飛機也有「資源回收」的潛力嗎?為減少珍貴航空材料進口成本,英國空軍正採用一種創新的手法,幫助航空業降低來自全球供應鏈的壓力。英國國防部近期與勞斯萊斯(RollsRoyce)合作,針對「龍捲風」(Tornado)戰機報廢的貴金屬航材進行研磨再加工,重新用「3D列印」產製新的發動機部件,該再生計畫被稱為「龍捲風2 暴風雨」(Tornado 2 Tempest)。

英國發動機製造大廠勞斯萊斯上週發布新聞稿表示,該公司參與了名為「龍捲風2 暴風雨」的合作案,這是一項史無前例的回收計劃,該計劃將英國空軍汰除的「龍捲風」零組件轉化為金屬粉末,然後用於3D列印「Orpheus」小型發動機概念的新零件。Orpheus的成功將成為英國第六代戰機「暴風雨」的先驅技術,也是未來作戰航空系統(FCAS)計劃的一部分。

請繼續往下閱讀...

最新的成功案例中,團隊將含有鈦金屬的「龍捲風」戰機(如圖)的發動機壓縮段葉片,重新清洗、研磨並回收利用,再製成新的發動機鼻錐罩及壓縮段葉片。(圖片擷取自英國空軍臉書)

新聞稿指出,由於英國國防部擁有非常多備用和損壞的航空零件,這些元件都含有戰略貴金屬,包括高品質鋼、鋁和鈦,通常都需要從英國以外的地方採購。因此計畫團隊開始研究,是否可以將其中一些零件研磨成粉末,團隊將其稱為「原料」,然後嘗試透過3D列印的積層製造技術,製造成新零件並用在新飛機上。

在最新的成功案例中,團隊將含有鈦金屬的「龍捲風」RB199發動機壓縮段葉片,重新清洗、研磨並回收利用,再製成新的發動機鼻錐罩及壓縮段葉片,前者被安裝到勞斯萊斯的小型發動機Orpheus之上,並對其進行適用性和安全性測試,結果通過了考驗。

Tornado 2 Tempest is an exciting collaboration that unlocks new opportunities in circular economy practices & supply chain resilience to deliver a more sustainable future for aerospace & defence. Discover more: https://t.co/4Q5VBMElbl#RollsRoyce #Sustainability pic.twitter.com/RGt4lszfpk