國軍花7.6億為後備旅買無線電 強固常、後部隊戰時通信力

圖為陸軍特指部軍官，以手持無線電和部隊進行通聯。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部近年持續改革後備戰力，至今已新編5個步兵旅、18個縣市旅，並續行新制14天教召，同時也投入大筆經費採購新機槍、夜視鏡等各式裝備。為滿足常、後通信裝備一致，國防部今（2025）年編列7.6億餘元預算，為後備部隊新購無線電，並在今（11）日發布招標公告；從履約期限研判，國軍可望於明（2026）年底全數獲裝，強化國軍戰時通信能力。

根據政府電子採購網今日發布資訊，國防部本次公告「手持式無線電機等5項」招標案，全案預算為新台幣7億6571萬8千元，履約地點在桃園市，並規範招標品項分4批交付，除了首批次應於雙方簽約次日起150日曆天內交付，後續第2至4批次，則應在甲方（國軍）通知次日起150日曆天內交貨，全案預計並在下（3）月11日先後截標、開標。

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國防部今（11）日招標公告指出，未來一個月將以新台幣7.6億餘元進行「手持式無線電機等5項」採購招商，全案將分4批次交貨，預計下（3）月上旬開標。（擷自政府電子採購網）

國防部今年度公開預算揭示，陸軍未來4年將統籌編列7億6713萬3千元台幣，執行「後備部隊手持無線電機補充案」採購計畫。根據規劃，陸軍今、明兩年將籌獲4365套單頻手持無線電、654套雙頻手持無線電，86套無線電顯控平台和13套無線電管理系統等品項。

國軍部隊現有13支新訓旅，其中12支隸屬陸軍、1支隸屬海軍陸戰隊。其中，陸軍步兵117、109、101、137、249旅共5支守備部隊，是過去5年因應後備戰力提升復編而成；而國軍為落實常、後部隊通信裝備一致的採購方向，本次新購的無線電裝備有望編配前述單位，強化部隊通信力，提升作戰效能。

國軍為落實常、後部隊通信裝備一致，未來新購的無線電裝備將編屬後備單位，提升部隊戰時通信能力。圖為陸軍步兵109旅步4營後備軍人，2022年7月參與14天教召情形。（中華民國陸軍官方Facebook）

不過，立法院預算中心去（2024）年發布的國防部預算評估報告指出，國軍2022年起陸續編列經費採購班用機槍、榴彈發射器、手槍、榴彈機槍，以及輕型消毒器、背負式消毒器、夜視鏡及雙目望遠鏡，前述品項截至當時均有產能落後、交付不及的情形。隨著一年義務役復徵、後備教召擴大實施，相關編裝需求大增後是否能如期、如質滿足並投入使用，值得後續觀察追蹤。

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