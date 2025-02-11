想幹麻？俄電偵艦滯留日本九州、沖繩外海逾一周 航跡全曝光

俄國舷號535的電子偵察艦「卡累利阿號」自2月1日至9日間，停留在日本九州、沖繩附近海域超過一周。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國、俄羅斯的軍機、軍艦於第一島鏈活動頻率增加，根據日本防衛省統合幕僚監部資訊及美軍媒體《星條旗報》報導，俄國舷號535的電子偵察艦「卡累利阿號」自2月1日至9日間，停留在日本九州、沖繩附近海域超過一周，還一度進入離岸12浬至24浬間的毗連區，日本即派海、空兵力嚴密監控。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布的資訊，日本海上自衛隊於今年2月1日上午10點左右，在沖繩本島東南方505公里處，偵獲俄羅斯海軍舷號535的電子偵察艦「卡累利阿號」（Kareliya）動態，隨後沿著沖繩縣北上，一路航行至九州東側海域，隨後轉向西南，通過九州南方的大隅海峽，9日才離開日本自衛隊的掌握範圍。

在此之前，「卡累利阿號」曾於去年11月中旬穿越日、韓之間的對馬海峽，11月14日通過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，隨後在日本自衛隊掌握範圍外活動，直至本月初再度現蹤。

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俄國舷號535的電子偵察艦「卡累利阿號」自2月1日至9日間，停留在日本九州、沖繩附近海域超過一周。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）從日本防衛省統合幕僚監部發布的圖資可見，「卡累利阿號」雖然都在領海之外，但距離陸地相當近，海上自衛隊派出阿武隈級護衛艦「川內號」、P-1、P-3C反潛機等嚴密監控。

雖然俄國這艘軍艦未進入日本領海，但美軍媒體《星條旗報》報導，日方宣稱該艦有進入離岸12浬至24浬間的毗連區，且俄國在數個月以來，持續增加在日本周遭的軍事活動。1艘核潛艦去年11月11日才通過日本北海道北方的宗谷海峽，去年9月則有偵察機進入日本領空的情形，迫使對應的日本航空自衛隊戰機得發射熱焰彈示警。

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