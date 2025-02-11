烏克蘭戰爭重塑美軍戰略 無人機成決勝關鍵

美軍士兵2月6日在德國南部霍恩費爾斯（Hohenfels）訓練區，操作國防獨角獸Anduril研發的「Ghost X」無人機，廉價且易於取得的無人機正在改變現代戰爭的面貌。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，美國陸軍近日在德國巴伐利亞（Bavaria）森林中展開演習，模擬烏克蘭戰場環境，以檢驗如何將烏俄戰爭的實戰經驗，轉化為新的戰術與作戰模式。隨著無人機技術的進步，戰場透明度大幅提升，傳統作戰方式正面臨挑戰。美軍因此調整戰略，縮小部隊編制提高機動性，以適應未來戰爭的需求。

在巴伐利亞南部的霍恩費爾斯（Hohenfels）軍事基地，一架黑色偵察無人機在森林上空盤旋，由美軍士兵操控進行戰場監控。美軍第3旅、第10山地師的部隊在此進行實戰模擬演習，指揮部在9天內更換了4次位置，以測試戰場生存能力。卡彭特（Steve Carpenter）准將表示：「現在的戰場已經高度透明，這也是為什麼烏克蘭的士兵必須深藏地下掩體，或是不斷移動。停下來，就等於送死。」

美國陸軍參謀長喬治（Randy George）上將表示，無人機作戰的演變正驅動美軍改革，未來戰場將要求部隊維持高度靈活性，以降低被敵軍鎖定的風險。他強調：「從烏克蘭戰爭中，我們學到最重要的一點就是變革的速度。美軍必須變得更靈活、敏捷，並具備更強的適應能力。」

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美國陸軍參謀長喬治（Randy George）上將2月6日在德國南部霍恩費爾斯（Hohenfels）訓練區，與美軍士兵交談。（法新社）在烏克蘭戰爭推動軍事科技發展的同時，美軍也在加速裝備更新與採購流程。在霍恩費爾斯的演習中，新型軍用卡車的測試，僅在美軍要求通用汽車（General Motors）改裝民用車輛後，短短三個月內完成。美軍科技顧問米勒（Alex Miller）指出，這可能創下美國陸軍史上最快的採購紀錄。

然而，美軍若要大規模生產無人機，仍面臨嚴峻挑戰。俄羅斯與烏克蘭軍隊廣泛使用廉價的中國製無人機，而美國基於國家安全考量，不願依賴潛在對手供應軍事設備。與此同時，美國的國防工業基礎在近幾十年間逐漸萎縮，影響軍備生產能力。

根據美國國防部數據，截至2023年，美國國防工業的就業人數較1985年減少190萬人，減幅達63.5％。美軍通訊顧問巴特勒（Dave Butler）上校坦言：「美國的工業基礎無法像中國那樣大規模生產無人機。」

巴特勒上校進一步表示，在短時間內具備大規模生產無人機能力的企業，或許只有馬斯克（Elon Musk）擁有的特斯拉（Tesla），因為該公司擁有遠超其他汽車製造商的零組件自製能力。他表示：「如果我們必須在短時間內，每月生產1萬架無人機，或許只有馬斯克的產線能達成這個目標。」

除了強化本土軍事生產能力，美軍也試圖動員北約（NATO）盟友共同因應戰場新挑戰。米勒表示，美國正在推動國內企業擴大無人機核心零件生產，例如飛行控制器、攝影機與天線等，但僅憑美國自身，仍不足以支撐未來戰場需求。他強調：「這不是美軍單獨能夠完成的任務，歐洲盟友也必須加入，確保聯合作戰的優勢。」

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