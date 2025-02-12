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試探？俄國軍機侵入波蘭領空6.5公里 竟辯「導航故障」
波蘭武裝部隊作戰司令部稱，1架俄羅斯SU-24MR戰術偵察機11日闖入波蘭領空。SU-24示意圖。（Alexander Mishin提供）
〔即時新聞／綜合報導〕波蘭武裝部隊作戰司令部（Armed Forces Operational Command）證實，1架俄羅斯蘇愷-24MR（SU-24MR）戰術偵察機11日闖入波蘭領空；對此俄國軍方聲稱，事件主因是導航系統發生故障。
據《路透》報導，波蘭武裝部隊作戰司令部在社群平台X的貼文指出，俄國軍機深入波羅的海（Baltic Sea）格但斯克（Gdansk）灣區的波蘭領空約6.5公里處，並在該地停留了1分12秒，隨後改變航線。
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波蘭空域監管部門已與俄國取得聯繫，俄方承認侵犯波蘭領空，並稱軍機導航系統故障是事件主因。
波蘭武裝部隊作戰司令部稱，「俄羅斯聯邦武裝部隊領航員介入後，飛行路線立即改變。」
貼文指出，軍機當時剛剛從俄國飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）起飛。
波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）11日晚間受訪表示，「俄羅斯長期以來一直在波羅的海進行試探、嘗試及測試。這不是近幾個月發生的問題，而是過去幾年發生的問題。」
西莫尼亞克說：「重要的是，我方系統立即偵測到了這架軍機，且告知（俄國軍機）侵犯的訊息後，其離開了我們的領空。」
西莫尼亞克補充，波蘭外交部將評估局勢，進一步做出回應。
去年3月俄軍打擊烏克蘭境內西部目標時，1枚巡弋飛彈便曾侵入波蘭領空約2公里，引發波蘭外交部抗議。
俄國軍機過去曾因入侵他國領空遭擊落。2015年11月，1架俄羅斯空軍蘇-24M戰鬥轟炸機深入土耳其領空2公里處，歷時僅17秒，隨即遭土國空軍F-16戰鬥機擊落，墜落在土敘邊境敘利亞一側，造成1名飛行員喪生。