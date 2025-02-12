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220億美軍AR頭盔訂單易主！微軟擬轉手新創Anduril

2025/02/12 09:31

220億美軍AR頭盔訂單易主！微軟擬轉手新創Anduril圖為2023年由美國陸軍第10山地師官兵進行測試的「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件。（美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方價值220億美元（約7222億新台幣）的「整合視覺擴增系統」（IVAS）計畫可能易主，《Breaking Defense》報導，微軟（Microsoft）擬將合約轉讓給國防科技新創公司Anduril，引發國防產業關注。

美軍近期已收到IVAS 1.2版原型機並展開測試。根據規劃，Anduril將全面接手包括硬體、軟體開發及生產等任務，但陸軍方面尚未批准此「合約轉讓」。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）去年9月即宣布與微軟合作，整合新型感測器與Lattice平台。微軟混合實境事業副總裁塞勒（Robin Seiler）表示，雙方已簽署戰略合作協議，將共同推動IVAS發展。

IVAS計畫自2021年簽訂10年期合約以來，問題不斷，包括士兵反映裝置不適、頭暈等狀況。陸軍正籌備下一階段「IVAS Next」競標，並已與業者會面討論未來需求與規格。微軟Azure雲端平台將成為IVAS首選雲端服務。

該系統原以微軟HoloLens 2頭戴顯示器為基礎，目標是為士兵提供戰鬥與虛擬訓練二合一裝置。最新的1.2版採用可翻轉平面設計，視野從70度縮減至60度，以提升舒適度。陸軍正進行作戰評估，預計今年第二季公布結果，屆時將決定是否量產。

拉奇表示，Anduril已做好量產準備，可望在俄亥俄州哥倫布的Arsenal-1工廠進行生產。目前第75遊騎兵團正與現役夜視設備同步測試IVAS 1.2版，結果將影響後續決策。

拉奇預測，陸軍未來將向多家廠商採購抬頭顯示器，透過統一架構連接不同設備，並依據士兵職責客製化硬體，從輕型太陽眼鏡到高階頭盔皆在規劃中。除Anduril外，麻州Kopin公司與Palantir也表達參與IVAS Next競標意願，競爭態勢漸趨白熱化。

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