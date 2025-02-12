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連續2天逾30次共軍機艦擾台 國軍嚴密監控
國防部2/12公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（12）日表示，自昨（11）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲30架次共機，其中23架次逾越台灣海峽中線，進入我北、西南、東空域；另有共艦7艘、公務船1艘，持續於台海周邊活動。這是國軍連續第2天偵獲超過30次共軍機艦擾台。
國防部今上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲30架次中共軍機、7艘次中共軍艦、1艘次公務船，持續在台海周邊活動。
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資料顯示，高達30架次共軍主、輔戰機、無人機及直升機，侵擾我北、西南及東部空域，其中23架次逾越台海中線。
其中，包含3架次共軍直升機在我北部、東部空域徘徊，形成環台侵擾。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。