勇鷹高教機改裝噴煙實測畫面曝光 AT-3高教機今年起陸續退場

「勇鷹」高教機A2原型機上（1）月曾被軍事粉專直擊首掛噴油箱的畫面，照片中可見機腹的藍色噴煙油箱與機尾連結，並可以燃油系統驅動噴出彩煙。（IDF經國號粉專提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍的AT-3高教機已服役41年、長期以來是飛官養成與「雷虎」小組特技表演的主力儎台，隨著機體屆壽，這款一代國造機也將在今（2025）年退出戰訓前線，由現正量產中的「勇鷹」高教機接棒，噴煙裝置、升空測試的身影首次曝光，讓外界一睹空軍新世代機隊的帥氣樣貌。

軍媒今天報導指出，勇鷹高教機昨（11）日白天執行空中噴煙測試，照片可見機尾在天空中劃出一道長長的白煙，搭配著噴煙裝置與發動機聲響，搶眼的畫面也在地面吸引不少民眾駐足觀望，見證這難得的一刻。

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勇鷹高教機昨（11）日升空實施噴煙裝置改裝實測，機尾持續噴出一道白煙，畫面搶眼。（取自青年日報）

軍事粉專「IDF經國號」上（1）月則曾捕捉到勇鷹A2原型機首度掛上噴油箱，可見機腹的藍色莢艙以白色管子連結機尾，再由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。

國防部今年度公開預算書揭示，空軍未來三年將編列新台幣3億4132萬元預算，以「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」名義，為空軍的勇鷹高教機加裝噴煙裝置；根據空軍說明，該案為銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，故針對新式高教機實施構改、增購噴煙油箱裝置，除有助訓員加速適應快速機特性，亦可同時滿足任務需求。

另據行政院本（2）月初發布的新會期施政報告透露，空軍截至去（2024）年底已接收38架同型機，全案將依計畫節點管制持續執行，以利達成產製目標。至於空軍現役的AT-3高教機至今已服役達41年之久，依照空軍先前規劃，「自強號」高教機將於今年第二季起逐步汰除，正式交棒給「勇鷹」，擔負高級飛訓和「雷虎」小組招牌的任務。

空軍AT-3教練機（下）服役至今已逾40年，未來將由勇鷹高教機（上）接替飛訓、特技飛行任務。（資料照，本報合成）

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