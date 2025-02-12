喜歡戰車自選裝甲兵 586旅一年義務役士兵參與M60A3戰車測試射擊

裝甲586旅聯兵2營日前在南測中心實施戰車砲測試射擊，車組員操作M60A3逐發開砲，藉以校驗射擊精準度，強化官兵本質學能。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕進入新的一年，國軍各部隊已陸續展開戰訓整備，而陸軍裝甲586旅近期實施「105公厘戰車砲」審查測試射擊，車組員藉由實操M60A3戰車砲射擊驗證性能，並校正射擊數據，確保瞄準具、射擊彈道精準，準備好迎接日後的基地訓練。值得一提的是，本次測試射擊也有兩位一年期義務役士兵參與、出於熱愛戰車，他們未來還將以志願役身分，扛起守護家園的重任。

裝甲586旅聯兵2營昨日於陸軍南測中心，實施戰車砲審查測試射擊。營屬官兵在教官引導下，依序在M60A3戰車執行停止間對固定目標射擊，並透過人員回報彈著點，逐發校正彈道提升精準度，強化官兵本質學能。期間，戰車組員除檢查砲管、射控系統，並完成通聯測試；執行車外擊發後，再由車組員進入車內接手實施戰車砲射擊。

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期間，戰車車組員依序檢查砲管、射控並執行車外擊發，確保通聯正常後，才進入車內執行戰車砲審查測試射擊。（取自青年日報）

國586旅本次於南測實施戰車砲測試射擊的人員中，也有一年期義務役參與。自小就迷戰車的戰1連李冠霖二兵對軍媒青年日報說，他新訓時就自選裝甲兵部隊，並在該旅轉服志願役，他這次測試中協助車內通信，很有成就感；戰2連洪士博二兵則分享，他過往只看過戰車開砲的影片，但自己真正坐進車內時反而緊張，所幸同袍的指導讓他掌握訣竅，並期許轉服志願役後能更加獨當一面。

自小就對戰車有興趣，新訓自願分發裝甲旅並轉服志願役的586旅李冠霖二兵。（取自青年日報）

根據國防部統計，國軍去（2024）年復徵一年期義務役，首年完訓的5996名義務役中有1800餘員自願分發主戰部隊，佔總完訓人數約3成，除本文的586旅，亦包含21砲、機步269旅等單位；志願役方面則有900餘人轉服，佔完訓總人數15%，未來將由部隊幹部及招募員持續宣導、輔導役男轉服志願士兵。

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