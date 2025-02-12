政戰局：中共長期從政經軍文對台認知戰、常藉境外訊息宣傳

國防部全民防衛動員署昨日舉辦「114年動員專業人力研習班」，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將進行報告。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部全民防衛動員署昨日舉辦「114年動員專業人力研習班」，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，中共常藉官方、境外訊息宣傳，從政治、經濟、文化、軍事方向進行認知作戰，我國除澄清查證及透過新聞稿等方式導正國人認知，也透過文宣圖卡、短影音等手段進行反制。

全動署昨日舉辦「114年動員專業人力研習班」，由全動署處長朱森村主持，邀請政府各部會、縣市政府機關、關鍵基礎設施代表參加，期藉此提升對認知作戰的警覺與防範能力。

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其中，樓偉傑以「認知作戰及爭議訊息應處作為」為題，針對中共對臺認知作戰態樣、我國應處作為成效分析與未來策進等項實施報告。樓偉傑指出，中共常藉官方、境外訊息宣傳，搭配軍事襲擾、經濟、法律及外交等多元手段，實施灰色地帶衝突及認知作戰，我國除澄清查證及透過新聞稿等方式導正國人認知，也透過文宣圖卡、短影音等手段進行反制。此外，透過媒體識讀課程強化假訊息識讀能力，以及藉由各式全民國防活動建立全民國防共識。

樓偉傑表示，中共長期以「堅強的堡壘要從內部攻破」思維，從政治、經濟、文化、軍事方向進行認知作戰，企圖分化臺灣團結、破壞社會穩定。因此，應對中共認知作戰，須藉由全政府、社會共同應處，才能有效凝聚國人共識、維護國安。

朱森村表示，維護國家安全、動員工作有賴於全體國人共同維護，期盼藉由此類研習班，能有效傳遞全民防衛正確觀念，強化各單位協調與聯繫，共同精進國家動員力量，蓄積國土防衛能力。

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