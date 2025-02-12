停戰有譜！ 澤倫斯基：準備好向俄提議交換領土 「這地區」作為交換

澤倫斯基在最新談話中提出，如果川普能促成談判，烏克蘭願意考慮以佔領的庫爾斯克地區交換俄羅斯佔領的烏克蘭土地。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在俄烏戰爭持續近三年之際，美國對烏克蘭的援助政策出現重大轉向。烏克蘭總統澤倫斯基近日表示願意考慮以領土交換和資源交易方式，換取美國的援助與安全保障，同時積極尋求與美國總統川普展開對話。

綜合外媒報導，澤倫斯基在最新談話中提出，如果川普能促成談判，烏克蘭願意考慮以去年8月突襲俄羅斯後成功佔據的庫爾斯克地區交換俄羅斯佔領的烏克蘭土地。澤倫斯基表示「我們會用一塊領土換另一塊領土。」

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至於烏克蘭將要求俄羅斯歸還哪些被占領地區，澤倫斯基未明確表態，僅表示：「我不知道，我們拭目以待。但我們的所有領土都很重要，沒有優先順序。」

在資源交易方面，川普聲稱烏克蘭已「基本上同意」向美國提供價值5000億美元（約新台幣16兆）的稀土礦物作為援助的回報。對此，澤倫斯基回應：「如果我們談論的是交易，那就做個交易，我們很樂意這樣做。」他特別提到需要保護好烏克蘭中部「資源富饒的烏克蘭中部第聶伯羅（Dnipro region）」。

澤倫斯基坦言，烏克蘭若僅依賴歐洲夥伴，無法獲得足夠的安全保障，強調「沒有美國的安全保障，就不是真正的安全保障」。

在外交動向方面，美國副總統范斯（JD Vance）和特使凱洛格（Keith Kellogg）將在慕尼黑安全會議期間與澤倫斯基會面，討論結束戰爭方案。同時，美國也加大對歐洲盟友的施壓，要求他們在對烏援助方面承擔更多責任。

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