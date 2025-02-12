美軍備成長開始了 擴大採購B-21轟炸機至200架

美國防部在2025財年預算計畫中，已擬將B-21轟炸機採購數量增至200架。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普為要求盟國增加國防開支，可能會先要求自身軍備成長，如今在美國防部在2025財年預算計畫中，已擬將B-21轟炸機採購數量增至200架，鞏固美空軍先進戰力優勢。

軍聞網站「Army Recognition」10日報導，美國防部在2025財年預算計畫中，再度重申採購新銳B-21轟炸機的重要性，並擬將採購數量增至200架，鞏固美空軍先進戰力優勢，滿足未來長程打擊與空中作戰任務需求。

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報導指出，美空軍原規劃採購100架B-21，用於取代B-1B和B-2等轟炸機，但為確保未來打擊和嚇阻戰力充足無虞，已根據最新研究與評估構想，擬將採購數量增至200架，同時在2025財年預算中重申擴大採購重要性，也將增加採購多項交期較長的零附件，確保未來量產工作順利。

B-21正處於初期低量生產（LRIP）階段，已完工的機體正在加州愛德華空軍基地進行測試，以取得更多飛行參數及資訊，用於改良並完善設計，以便朝全速量產（FRP）邁進，2022年2月時，已有6架B-21轟炸機確認正在製造。

報導說，按照美空軍規劃，B-21將於2020年代中期服役；由於測試順利，B-21可望如期投入戰備，並在獲得認證後，開始肩負核武投射任務，成為維繫「核武鐵三角」的關鍵嚇阻能量之一。

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