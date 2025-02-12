猛禽出巢！ 24架F-22罕見大象漫步也太帥 蘭利基地大秀拳頭

美國空軍於上（1）月底的一次演習中，在蘭利基地集結了多達24架的F-22及6架T-38戰機，一次傾巢而出滑上跑道，場面相當壯觀！（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「大象漫步」編隊是空軍軍威的一大展現，美軍各基地也經常藉此表達其戰備實力；不過，已經很稀有、且號稱美國最黑科技的F-22戰機進行大象漫步倒是相當罕見。美國空軍指出，他們於上（1）月底的一次演習中，在蘭利基地集結了多達24架的F-22及6架T-38戰機，一次傾巢而出滑上跑道，場面相當壯觀！

據美軍消息指出，第一戰鬥機聯隊的F-22及T-38戰機於1月31日時，在維吉尼亞州的蘭利空軍基地（Langley AFB）進行了一次大象漫步，展示了該聯隊的戰備狀態和作戰靈活性；此次演示也凸顯了該聯隊在高壓情況下，快速進行部隊調動的能力。而第一飛行聯隊作為空戰司令部的先頭聯隊，其保持著無與倫比的戰備狀態，隨時保障國防安全。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站《The Aviationist》昨（11）日也進一步說明，作為突擊演習的一部分，第一戰鬥機聯隊一共出動30架飛機，包括24架F-22「猛禽」戰機和6架T-38戰機在跑道上進行「大象漫步」表演，該聯隊也是F-22唯一的正式培訓部隊；而這也是蘭利基地第二次進行F-22的大象漫步操演，上次這個規模的展出是在2019年。

第一戰鬥機聯隊一共出動24架F-22「猛禽」戰機（如圖）和6架T-38戰機在跑道上進行「大象漫步」表演，該聯隊也是F-22唯一的正式培訓部隊。（圖片擷取自DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法