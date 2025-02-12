官校招生未達標 國防部稱受國際情勢影響

國軍人才短缺，不僅軍校去年招生人數未達標，主戰部隊編現比也降至8成。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍人才短缺，不僅軍校去年招生人數未達標，主戰部隊編現比也降至8成，國防部對此近日預告修正「志願士兵選訓實施辦法」放寬入營條件。人次室人才培育處處長傅政榮少將今天表示，官校招生未達標，是受國際情勢等大環境影響所致。

國防部今日舉行例行記者會，去年軍校正期招生1561人，實際僅1530人，媒體詢問招生未達標因素。傅政榮表示，主要受少子化、國際情勢、民間學校多元招生、企業徵才影響。國防部持續運用招募編組，深耕大專院校高中職，並走入鄉里，同時運用媒體宣傳、多元招生廣告，讓有意願學子加入國軍。

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另外，國防部預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案，除比照軍士官擬開放曾使用退場機制的志願役士兵離營滿1年重新參加甄選入伍外，另取消一般志願役士兵身高上限，以及取消報考憲兵、國安局與儀隊兵刺青限制，但須符合國防部刺青規範。

對此人次室人事整備處處長黃銘君上校表示，近年部分申請提前退伍的人員，都有透過各類管道向國防部表達有意重返部隊，為提供服役機會，開放離營滿1年，可申請再入營，年齡、體格等離營前的考績、甄選標準維持不變，同時國防部也參考先進國家軍校或軍隊的徵選條件，並考量各班隊甄選體格的一致性，修正刺青限制同志願士兵的現行規範、114年起身高限制調整至150公分以上，並無上限，亦無性別的區別。上述的政策均屬提升能力的一環，目前國防部正持續朝減少人力流失、提高流螢意願，以及提升招募成效等3個面向努力。

國防部12日舉行記者會，人次室人才培育處處長傅政榮說明，官校招生未達標，是受國際情勢等大環境影響所致。 （記者羅沛德攝）

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