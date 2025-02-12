年後共機艦擾台趨頻繁 國防部：誰是麻煩製造者很明顯

中共在我國周邊海空域活動較前期頻繁，國防部發言人孫立方少將直言，誰是「麻煩製造者」已毋須多說明，周邊國家都有深切體認，國防部認同友盟國家在台海的航行自由。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕農曆年後共軍擾台趨頻繁，國軍已連續2天偵獲超過30次機艦出動；另外2艘美國軍艦過去2天也在川普就任後首次通過台灣海峽。國防部今（12）於例行記者會上證實，中共於本（2）月5日上午結束春節節日戰備，現陸續恢復常態訓練準備，因此在我國周邊海空域活動較前期頻繁，所有共軍活動皆在掌握之中。國防部發言人孫立方少將直言，誰是「麻煩製造者」已毋須多說明，周邊國家都有深切體認，國防部認同友盟國家在台海的航行自由。

國軍連續2天偵獲逾30架次、艘次中共軍艦及軍機在台海周邊海空域活動，另外，美軍伯克級神盾驅逐艦「強生號」（USS Ralph Johnson, DDG 114）、海軍勘測船鮑迪奇號（USNS Bowditch）過去2天也通過台灣海峽執行航行任務。

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對此，國防部情次室情研中心管制長羅正宇上校今於例行記者會證實，國防部利用聯合情監偵手段，於2月10日偵獲美艦從北至南通過台灣海峽，期間也運用相關手段監控共軍各項動態。

國防部12日舉行記者會，情次室情研中心管制長羅正宇說明台海軍情動態。 （記者羅沛德攝）

孫立方強調，國防部對台海周邊海空域動態基本都有例行的公布機制，針對共軍所謂「戰備警巡」也會第一時間公布。至於友盟國家協同部分，台海地區的區域和平穩定不僅與台灣有關，也是區域內所有自由民主國家共同關切的議題，更攸關全球安全與經濟發展。我國與友盟國家皆有綿密且緊密的協同機制，但細節不便對外說明。

至於共軍近2天增強對台海周遭海空域侵擾，國軍已連續2日較春節期間偵獲大量共機、共艦出動，羅正宇說明，共軍2月5日已結束春節節日戰備，目前陸續恢復常態訓練準備，近期機艦載我海空域活動會較前期更為增加。國防部針對共軍各項軍事演習及相關準備，皆有擬定相當的徵侯判斷表及非常嚴謹的認定程序，共軍所有活動皆在國軍掌握之中。

孫立方則直言，以台海周邊情勢而言，到底誰是所謂「麻煩製造者」已無須多做說明，所有周邊國家都應有非常深切的體認。中共每天派出大量機艦逾越海峽中線，甚至進入我周邊空域進行威脅性軍演，是所有區域內國家關切的事情。針對友盟國家關切台海區域和平與穩定，在台灣海峽實施航行自由任務，國防部表示認同。

另外，針對本報獨家披露中共溫州艦疑似出沒澎湖西南，海軍參謀長邱俊榮中將證實，海軍對此皆有全程掌握，雖因漁民作業等因素一般不會靠近該區域，但附近皆有應對兵力部署。

國防部2/12公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

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