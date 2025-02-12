買E-2D預警機前仍要維繫戰力 國軍花478萬送E-2K官兵赴美飛模擬機

空軍今年上半年投入478萬元，派E-2K預警機的官兵赴美飛模擬機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍考量現役5架E-2K預警機老舊，因此計畫向美國採購6架E-2D「先進鷹眼」預警機替代，相關作業已經啟動，在我國籌獲新型預警機之前，空軍仍須維繫既有E-2K預警機的後勤與訓練工作。根據政府採購網今（12）日發布的決標公告顯示，空軍斥資478萬餘元，委由美國廠商進行「E-2K型機模擬機訓練」案，讓機組人員熟習操作技能。

根據政府採購網今日公布的決標資訊，空軍委由駐美軍事代表團與美國廠商Aero Simulation簽約，將在今年6月30日以前，協助我國E-2K型機模擬機訓練工作，全案總金額為478萬4336元。據了解，這是因為我國訓練E-2K機組人員的能量有限，因此依照慣例送官兵出國受訓。

檢視國防部今年度預算書內容可見，空軍今年全年度一共執行2筆攸關E-2K預警機模擬機訓練的採購案，其一為斥資新台幣420萬的訓練開口式契約外購案，其二為赴美國執行E-2K預警機的模擬機訓練案，計須308萬餘元。

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E-2K預警機已服役25年，未來有機會被E-2D預警機取代。（資料照，記者劉宇捷攝）除此之外，為確保已服役超過25年的E-2K預警機妥善，空軍去年10月斥資10億7926萬2537元，委託美方執行「預警機後續技術支援」的勞務類服務，全案自去年9月執行至2027年底，確保這3年的後勤無虞。

空軍考量E-2K預警機面臨消失性商源、後勤難度增加等挑戰，因此醞釀採購更先進的E-2D預警機多年，只是礙於預算排擠等因素，迄今尚未正式編列於國防部公開預算之中。但據證實，空軍已計畫向美國爭取採購6架E-2D預警機，確切預算則須端看空軍提報給美方的發價需求（LOR for LOA），視實際採購項目而定。

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