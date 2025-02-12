千機大戰有解！L3Harris 「無形」軟體 助美軍整合無人系統

美國國防部希望透過「複製者」（Replicator）計畫，大規模生產橫跨各領域的無人作戰系統，以在中國入侵台灣時，反制其數量優勢。（圖擷取自美國國防高等研究計劃署DARPA專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防承包商 L3Harris於2月 10日推出一款名為「無形」（Amorphous）的自主控制軟體，其創新的「無領導者蜂群」架構， 旨在控制大規模無人載具群，實現空中無人機、無人艦艇等多種作戰平台無縫協同。這款軟體採用開放式架構，具備高擴充性，旨在協助美國國防部將無人系統更好地整合到軍事行動中。

根據美國軍事媒體《Defense News》報導，L3Harris 整合任務系統總裁朗博 （Jon Rambeau） 表示，Amorphous 的核心目標在於解決大規模無人載具的協同作戰挑戰。他指出：「目前尚未解決的關鍵問題是，如何同時控制數千個資產，而非僅僅數十、數百甚至上千個。」 相較於某些仰賴「母艦」作為無人機隊指揮中樞的自主控制概念，Amorphous 則致力於實現「無領導者蜂群」的協同運作。

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在這種模式下，無人機隊中的所有系統，會共享指令，並共同協調任務分工，而非依賴單一平台傳達操作員指令。如此一來，即便「母艦」失去通訊連結或被擊落，也能降低任務風險。「無形」（Amorphous）軟體已在 L3Harris 為五角大廈多個計畫（包含「複製者」（Replicator）計畫）開發的數個原型機中亮相。

「複製者」計畫旨在於明年8月前，部署數千個無人系統，L3Harris 於去年11月，與 Anduril Industries 和 Swarm Aero 一同，獲選展示透過「自主協同團隊」（Autonomous Collaborative Teaming, ACT）計畫，協調數百甚至數千個平台的能力。該計畫由國防創新部門（ DIU）管理，尋求可迭代升級並能在任何硬體系統上運行的軟體。

朗博指出，L3Harris 深知開放架構的重要性，並已證實 Amorphous 軟體能夠與多種平台無縫整合。他還提到，L3Harris 與多家小型企業合作，以支援該軟體的用戶介面與自主演算法。朗博強調：「真正開放的架構，需具備任何人都能接入的標準化介面，這將是成功的關鍵要素。」

L3Harris企業自主系統副總裁兼總經理麥格西 （Toby Magsig） 拒絕透露更多關於Amorphous軟體在「複製者」計畫展示中的細節，但表示該軟體已參與了幾項活動，而且「未來還有更多」。

L3Harris 的「無形」（Amorphous）軟體，旨在連接並管理跨多個領域的自主平台，圖片展示了各種自主載具的示意圖，包括無人機、地面車輛、以及艦艇等，呈現「無形」軟體所要實現的協同作戰願景。（圖取自L3Harris官網）

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