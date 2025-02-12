法國製可搭載機砲的無人車車來了！ 最快2030年形成戰力

法國正執行一項名為DROIDE的計畫，籌獲地面無人載具投入作戰。圖為KNDS的CENTURIO X20無人戰鬥車。（取自法國國防採購局網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕各國軍隊除了籌獲無人機、無人船之外，也在尋求陸上無人載具應用於現代戰場的契機。法國國防採購局（DGA）7日表示，法國正執行一項名為DROIDE的計畫，評估地面無人載具的未來作戰效益，雖然構型尚未確定，但包括搭載20公厘機砲的車輛，都在考量之列，最快在2030年就有機會形成戰力。

法國國防採購局表示，其於去年12月30日與KNDS法國分公司、賽峰（Safran）公司簽署7年合約，致力於名為DROIDE的地面無人載具研製案，計畫研製地面無人載具的能力與關鍵技術，能在2030年至2035年間達標。法國國防採購局期望，DROIDE載具可在複雜地形執行多種任務，也可支援步兵作戰，除了強化地面部隊作戰能力，也減少部隊暴露風險。

雖然這項協議尚未訂定具體規格，但是合作廠商之一的KNDS，已經有許多創新概念及成熟設計，例如已問世的Optio X20、CENTURIO X20車型，都是搭配遙控武器站的地面無人載具，前者採用履帶構型，後者則為輪車，二者皆可搭載20公厘機砲，但後者有擴充改裝30公厘機砲的空間。不過，搭載武器的地面無人載具，包括自主移動、火控等方面，都還有進步空間。

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法國國防採購局表示，DROIDE載具有助於實現《軍事規劃法》在自主系統（autonomous systems）領域的目標，並為陸地自主作戰載具奠基。軍聞網站Army Recognition報導，法國《軍事規劃法》就是期盼在2030年以前，研製能夠操控、能與官兵搭配的地面自主作戰載具，降低部隊部署的風險。

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