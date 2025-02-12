高中職三軍官校參訪活動開跑 兩天一夜多元體驗

國防部將於2月14、15日舉辦「軍校招生菁英專案」活動，邀請數百位高中職學子參訪三軍官校及體驗各式教學設施。圖為國防部發言人孫立方少將主持記者會。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為提升國軍人才招募以及讓更多青年學子了解國軍，國防部將於2月14日、15日舉辦「軍校招生菁英專案」，在兩天一夜的活動中參訪三軍官校，今年共計394名高中職學生報名參與；活動將走訪陸、海、空軍官校，並開放多元的教學設施讓青年學子體驗。

國防部指出，為鼓勵優秀青年學子加入國軍行列，國防部自101年起辦理兩天一夜「軍校招生菁英專案」活動，今年度規劃2月15、16日於陸、海、空三軍官校舉辦參訪行程，邀請全國148所高中職學校，計有394名菁英學子報名參加，期讓學子們透過實地參訪三軍軍官學校，並與官校師長及學生互動、交流，深入認識軍校現代風貌，以堅定學子從軍意願，並選擇適合的軍校就讀，為國軍培育優質人才扎根，讓青年實現理想和抱負。

請繼續往下閱讀...

今年參訪活動將分為三個階段，分別為校況介紹、參觀體驗活動以及菁英之夜團康。

活動中，陸、海、空軍官校編組人員將隨車全程陪同，主動向學生介紹學校環境，以增強青年學子對軍職發展之瞭解。同時也配合教學環境、設施特色、教育成果、生涯發展等展覽內容，並安排陸軍官校合理冒險場攀岩及射擊體驗、海軍官校敦睦遠航陳展室及輪機智能互動教室、空軍官校航空教育展示館及飛機修護棚廠等設施，供學生參觀體驗，激發青年學子對未來學習成長的期許。

最後，團康晚會由陸、海、空軍官校學生共同編排節目，於晚會中呈現學校社團成果，展現軍校豐富多元生活，以及軍校生的活潑與朝氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法