印尼6千噸「紅白」巡防艦規格疑曝光 土國戰系、搜索雷達成主力

圖為印尼國營造船廠PT PAL,去(2024)年舉辦「紅白」巡防艦2號艦安放龍骨儀式的畫面。(印尼國防部官方Facebook)

〔記者陳治程/綜合報導〕印尼現正建造兩艘「紅白」巡防艦(Fregat Merah Putih),由於其排水量逼近6千噸,完工後,將成該國海軍有史以來最先進、重量級的水面艦;有外媒引述開源情報指出,這兩艘新艦未來將搭載土耳其製戰系、AESA雷達、電戰套件與船體聲納,同時整合德國CIWS、義大利艦砲等設備,持續打造印尼新一代的海上戰力。

軍聞媒體《海軍新聞》(Naval News)報導,印尼海軍「紅白」巡防艦將以土國系統為主力。其中,該艦的主合約商裝備,包含土耳其Havelsan的「ADVENT」戰系(CMS),阿瑟桑(Aselsan)的「METE HAN」主動相位陣列雷達、MAR-D三維地空監視雷達、艦體聲納(HMS)和誘餌系統;另有德國萊茵金屬的35公厘近迫武器系統(CIWS)、A砲位的義國里奧納多76公厘艦砲,以及ELT集團電戰套件。火控雷達部分則有法、土、義等多國可用選項。

開源情報流傳的印尼海軍「紅白」巡防艦的搭載裝備圖。(取自社群媒體X)

不過,《海軍新聞》也列出其他評估過「適合但未採用」(Fitted for but not with, FFBNW)的裝備選項,像土製CENK-S三維S波段(S-band)地空監視雷達、兼顧防空與反艦的64坑MIDLAS垂直發射系統;還有義製12.7公厘遙控武器站 (RWS)、輕型魚雷發射器等。實際規格不排除會就該國財政彈性調整。

印尼海軍「紅白」巡防艦是英國巴布考克(Babcock)基於皇家海軍31型巡防艦(Type 31 frigate)研改的客製型、搭載全柴聯合動力(CODAD)推進系統,最大航速28節(約51.8公里/時),排水量5996噸,是該國歷來最大的水面艦。該級首艦2022年底開工後、前(2023)年8月安龍,但尚無確切的完工期程;除「紅白」外,波蘭「箭魚級」巡防艦也基於31型艦,可謂系出同源。

