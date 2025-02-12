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印尼6千噸「紅白」巡防艦規格疑曝光 土國戰系、搜索雷達成主力

2025/02/12 16:31

圖為印尼國營造船廠PT PAL，去（2024）年舉辦「紅白」巡防艦2號艦安放龍骨儀式的畫面。（印尼國防部官方Facebook）圖為印尼國營造船廠PT PAL，去（2024）年舉辦「紅白」巡防艦2號艦安放龍骨儀式的畫面。（印尼國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼現正建造兩艘「紅白」巡防艦（Fregat Merah Putih），由於其排水量逼近6千噸，完工後，將成該國海軍有史以來最先進、重量級的水面艦；有外媒引述開源情報指出，這兩艘新艦未來將搭載土耳其製戰系、AESA雷達、電戰套件與船體聲納，同時整合德國CIWS、義大利艦砲等設備，持續打造印尼新一代的海上戰力。

軍聞媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，印尼海軍「紅白」巡防艦將以土國系統為主力。其中，該艦的主合約商裝備，包含土耳其Havelsan的「ADVENT」戰系（CMS），阿瑟桑（Aselsan）的「METE HAN」主動相位陣列雷達、MAR-D三維地空監視雷達、艦體聲納（HMS）和誘餌系統；另有德國萊茵金屬的35公厘近迫武器系統（CIWS）、A砲位的義國里奧納多76公厘艦砲，以及ELT集團電戰套件。火控雷達部分則有法、土、義等多國可用選項。

開源情報流傳的印尼海軍「紅白」巡防艦的搭載裝備圖。（取自社群媒體X）開源情報流傳的印尼海軍「紅白」巡防艦的搭載裝備圖。（取自社群媒體X）

不過，《海軍新聞》也列出其他評估過「適合但未採用」（Fitted for but not with, FFBNW）的裝備選項，像土製CENK-S三維S波段（S-band）地空監視雷達、兼顧防空與反艦的64坑MIDLAS垂直發射系統；還有義製12.7公厘遙控武器站 （RWS）、輕型魚雷發射器等。實際規格不排除會就該國財政彈性調整。

印尼海軍「紅白」巡防艦是英國巴布考克（Babcock）基於皇家海軍31型巡防艦（Type 31 frigate）研改的客製型、搭載全柴聯合動力（CODAD）推進系統，最大航速28節（約51.8公里／時），排水量5996噸，是該國歷來最大的水面艦。該級首艦2022年底開工後、前（2023）年8月安龍，但尚無確切的完工期程；除「紅白」外，波蘭「箭魚級」巡防艦也基於31型艦，可謂系出同源。

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