影片曝光！烏軍「鐵鎚」炸彈發威 殲滅赫爾松俄軍步兵

Mk.84 炸彈搭配 「鐵鎚-1000」（Hammer-1000） 套件的圖像模型。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，烏克蘭空軍證實，使用法國製AASM Hammer炸彈，精準摧毀了在赫爾松州佔領區內的一支俄羅斯步兵部隊，該部隊約有10名士兵。這項軍事行動的相關影片已於「向日葵」（Soniashnyk）Telegram頻道上公布。

根據影片顯示，烏克蘭的偵察無人機發現俄軍步兵的行蹤後，立即傳輸目標數據，並使用兩枚「鐵錘」炸彈進行精準打擊。俄軍試圖躲藏在公路下方的隧道中，但炸彈擊中了其中一個入口，讓敵軍無處可逃。烏克蘭「戰爭檔案」（War Archive）專案指出，此次空襲發生在赫爾松州被佔領領土內的奧列什基村（Oleshky）。

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AASM炸彈，全名為Armement Air-Sol Modulaire，中文可譯為「模組化空對地武器」，也被稱為「鐵鎚」炸彈，類似於美國的聯合直接攻擊彈藥（JDAM），是一種針對非精確導引炸彈的升級套件，包含前端的導引系統與尾部的加速器，可有效增加射程。

法國目前部署了兩種AASM版本：適用於 Mk. 82 炸彈（227 公斤）的 HAMMER-250，以及適用於Mk. 84炸彈（908 公斤）的HAMMER-1000。其前端導引系統則有三種選擇：慣性導航搭配 GPS、慣性導航搭配紅外線熱成像導引頭，或慣性導航搭配雷射導引。烏克蘭的MiG-29和Su-27戰鬥機以及Su-25攻擊機，都可以掛載AASM炸彈。

俄羅斯步兵（上）及其遇襲瞬間。（取自Instagram）

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