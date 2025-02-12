領土交換免談！梅德維傑夫拒烏克蘭提議 澤倫斯基怒批空襲

梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）稱烏克蘭的領土交換提議為「無稽之談」。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）12 日駁斥烏克蘭提出的領土交換提議，稱其為「無稽之談」。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄羅斯12日對基輔的空襲，指控俄國總統普廷並未準備好追求和平。

梅德維傑夫表示，烏克蘭提出的，以其控制的俄羅斯領土，交換俄羅斯控制的烏克蘭地區之提議，是「無稽之談」。梅德維傑夫曾在2008年至2012年間擔任俄羅斯總統，他認為俄羅斯已展現出「可以透過實力來實現和平」。

請繼續往下閱讀...

與此同時，《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基12日譴責俄羅斯當天對基輔發動致命的無人機和飛彈襲擊，他表示，這顯示克里姆林宮並未準備好在烏克蘭追求和平。

澤倫斯基在社群媒體上疾呼，普廷不謀求和平，俄國持續殘害烏克蘭人民、摧毀城市。他強調，唯有強硬手段與國際壓力，才能終止暴行，此刻亟需所有夥伴團結，支持烏克蘭贏得公正的戰爭結局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法