川普與普廷、澤倫斯基通話！俄烏領袖皆盼和平

2017年7月7日，在德國漢堡（Hamburg）舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普12日自爆已與俄羅斯總統普廷通話，展開終結烏克蘭戰爭的協商，並隨後與烏克蘭總統澤倫斯基也通了電話。根據福斯新聞（Fox News）報導，普廷在與川普的通話中，同意「立即」開始協商。克里姆林宮隨後證實了這次通話，這也是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，普廷首次與美國總統直接對話。

川普在其個人社群平台「Truth Social」上發布聲明，表示他與普廷12日進行了 90 分鐘通話，不僅討論終戰方案，更為在華盛頓與莫斯科舉行的雙邊峰會奠定基礎，雙方商討了在美國與莫斯科互訪的初步安排。川普並未透露峰會確切時間，但若成行，這將是自 2013年以來，首位訪問俄羅斯的美國總統。



2024年9月27日，總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（路透檔案照）

川普表示：「我們希望停止俄烏戰爭中發生的大量死亡。普廷甚至引用了我的競選口號『常識』（Common Sense），我們雙方對此非常認同，並同意緊密合作。」

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根據福斯新聞（Fox News）報導，川普表示普廷同意「立即」開始協商。川普在聲明中表示：「我們致力阻止更多人命在俄烏戰爭中逝去」，雙方同意緊密合作，包括互訪對方國家。川普也透露，他隨即與烏克蘭總統澤倫斯基通話，澤倫斯基「如同普廷一般，都渴望和平」。

川普表示，澤倫斯基將於14日在慕尼黑與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）會晤，川普對此表達樂觀，並強調「是時候停止這場荒謬的戰爭了，這場戰爭造成了大規模、完全不必要的死亡和破壞烏克蘭。」

福斯新聞報導指出，川普表示，他已要求國務卿魯比歐、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）、國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）和他任命的特使魏科夫（Steve Witkoff）帶領協商，並對此結果充滿信心。

川普在聲明中還提到，他和普廷回顧了美俄數十年來的關係，包括俄羅斯在二戰中對美國的協助。

此次通話正值美國人福格爾（Marc Fogel）在俄羅斯監禁多年後獲釋返美。川普在聲明中感謝普廷釋放福格爾，並表示他於前一晚在白宮迎接了福格爾。川普也表示，如果他還是總統，這場戰爭本不該發生，但既然發生了，就必須結束，不應再有更多生命逝去。

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