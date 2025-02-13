協調終結俄烏戰爭 川普：將在沙烏地阿拉伯會普廷

川普與普廷通話，兩人同意協商結束烏俄戰爭，川普表示兩人未來可能會在沙烏地阿拉伯會面。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普推動終結烏俄戰爭，12日證實已和俄羅斯總統普廷通話約90分鐘，這也是美俄元首自烏俄戰爭爆發以來首度通話，隨後川普也與烏克蘭總統澤倫斯基通話，過程約60分鐘。川普12日在白宮表示，預計將與普廷在沙烏地阿拉伯會面。

綜合外媒報導，川普在白宮告訴記者：「我們希望結束這場戰爭，這戰爭是一場災難。」並透露，他接下來可能將在沙烏地阿拉伯與普廷會面，還沒有確定時間，但川普表示，會是在「不久的將來」。他也提到，目前還沒有計畫訪問烏克蘭，但不排除未來訪問的可能性。

請繼續往下閱讀...

針對與普廷通話，川普提到，他相信普廷希望和平，希望看到戰爭結束，而雙方都同意密切合作，包括訪問彼此的國家，也同意讓各自團隊立即展開談判，因此他首先致電烏克蘭總統澤倫斯基，通知此次談話情況。

針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示烏克蘭不太可能加入北約，川普表達認同，不過，他也強調，美國仍會向烏克蘭提供援助。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普廷除了和川普對話近90分鐘，也邀請川普訪問莫斯科，願意就共同關心領域接待美國官員，其中也包括討論烏克蘭問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法