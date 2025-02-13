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美軍E/A-18G電戰機墜毀於聖地牙哥灣 兩飛行員彈射逃生

2025/02/13 08:24

美國海軍一架E/A-18G「咆哮者」電戰機墜毀。（美聯社）美國海軍一架E/A-18G「咆哮者」電戰機墜毀。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍一架E/A-18G「咆哮者」（Growler）電戰機12日上午從華盛頓州飛往加州準備參加演習，在降落時卻因不明原因墜毀於聖地牙哥灣，機上兩名飛行員緊急彈射逃生後迅速被救起。

綜合外媒報導，美國海軍透過聲明指出，1架隸屬於第135電子作戰中隊的E/A-18G「咆哮者」電戰機，在12日上午10點15分準備降落於加州北島海軍航空站時，因不明原因墜毀於聖地牙哥灣。機上兩名飛行員緊急彈射逃生，被一艘漁船救起，後續轉移給搜救單位，送醫檢查後並無大礙。

據了解，這架E/A-18G「咆哮者」電戰機是從華盛頓州的惠德貝島海軍航空站（Naval Air Station Whidbey Island）飛往加州，欲抵達聖地牙哥參與演習。目前柯羅納多海軍基地（Naval Base Coronado）已針對此次墜機事件設立專案調查小組，要了解事發原因與過程。

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