承認烏克蘭加入北約有難度 澤倫斯基提「B計劃」

澤倫斯基接受《經濟學人》訪問時警告，若將烏克蘭排除在談判之外，將是一種危險的背叛。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日與俄羅斯總統普廷通話，兩人同意針對終結烏俄戰爭進行協調，川普也和澤倫斯基通話。而在川普與普廷通話前數小時前，澤倫斯基接受《經濟學人》訪問，他警告，若將烏克蘭排除在談判之外，將是一種危險的背叛；而澤倫斯基也坦言，烏克蘭加入北約有其難度。

綜合外媒報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日出席在比利時布魯塞爾北約（NATO）總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議時提到，美國認為烏克蘭加入北約並不實際，川普也在白宮記者會時同意赫格塞斯的說法。

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澤倫斯基在《經濟學人》訪問中坦言，由於美國、德國和匈牙利的反對，烏克蘭加入北約的可能性不大，但他認為，如果川普提出要求，匈牙利會改變主意。澤倫斯基指出，川普可以在沒和俄羅斯討論的前提下就向烏克蘭提供安全保障，歐洲也可以透過飛彈、防空系統來協助烏克蘭防禦。

澤倫斯基強調，烏克蘭不會放棄加入北約的願望，但如果被拒絕加入北約，烏克蘭就必須透過加強軍事力量，在烏克蘭領土上「建立北約」。澤倫斯基提到：「所以我們需要一支與現今俄羅斯軍隊一樣龐大的軍隊，為了這一切，我們需要武器和資金。我們將向美國要求這些」，澤倫斯基將此描述為他的「B計劃」。

在川普與普廷、澤倫斯基通話後，澤倫斯基在社群媒體「X」表示，他和川普進行了一次十分有意義的對話，談到實現和平的機會、美國與烏克蘭的合作等，以及包括無人機與其他先進產業在內的烏克蘭技術能力。

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