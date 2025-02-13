烏俄戰爭是「歐洲問題」？美防長表態 歐洲各國回應

針對美國防長赫格塞斯（左二）的說法，英國防相希利（右三）及北約秘書長呂特（右一）均做出回應。右二為烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov），左一為德國國防部長佩斯托瑞斯（Borys Pistorius）。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日出席在比利時布魯塞爾北約（NATO）總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議，赫格塞斯表示，美方認為烏克蘭加入北約並不實際，同時也表態．歐洲各國必須為歐洲安全負更多責任。與此同時，歐洲各國也對當前態勢做出回應

根據《CNN》報導，赫格塞斯的言論清楚地表明了川普政府試圖與歐洲脫鉤，並使烏俄戰爭成為一個「歐洲問題」，這與拜登政府的做法截然不同，拜登政府當時將跨大西洋聯盟和支持烏克蘭作為其美國外交政策的核心。赫格塞斯在談話結束時強調，美國仍致力於維繫北約和與歐洲的國防夥伴關係，但美國不會再容忍由「依賴」導致的不平衡關係。

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美仍是安全伙伴 歐洲各防長均安心

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日表示，他同意川普的看法，北約必須讓烏克蘭安全援助達到平衡，但要真正改變衝突的發展方向，還需要做得更多。

英國國防大臣希利（John Healey）回應美國：「我們聽到了你們對於支持烏克蘭的擔憂，也聽到了你們對於加強歐洲安全的擔憂。現在我們正在這樣做，並且將繼續這樣做。」

荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）受訪時，同意歐洲必須「做得更多」，「藉此防衛我們自己的大陸，保護自身安全」。

拉脫維亞國防部長史普魯茲（Andris Sprūds）強調，在限制、喝止俄羅斯侵略方面，美國的力量絕對不可或缺。

歐洲防務官員在赫格塞斯談話後普遍感到欣慰，因為美國不打算徹底退出北約，官員認為，只要美國仍然是北約成員國，至少還會在美國對歐洲和烏克蘭的支援細節上有一些談判空間。

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