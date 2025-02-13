歐洲新一代攻擊直升機AW249 義首購17架

義大利已決定採購17架AW249（後），以取代A129機隊（前）。（圖片取自李奧納多公司X）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐洲武裝直升機以長期未更新，其A129機隊已服役超過30年，近日義大利李奧納多（Leonardo）公司表示，歐洲唯一正在研發階段的新型攻擊直升機AW249，已確定由義大利採購首批17架，預計2027年交付。

軍聞網站「Defence Blog」11日報導，義大利和李奧納多公司簽約，採購17架最新研發的AW249攻擊直升機，藉此持續推動義軍旋翼機部隊現代化。

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報導指出，義大利國防部已提撥專案預算，採購首批17架AW249攻擊直升機與後勤支援項目；根據計畫，義國將採購總計48架新機，取代已服役逾30年的AH-129直升機隊。若量產進度順利，預計首架量產機將自2027年開始交付。

李奧納多公司表示，目前已生產1架原型機和3架預生產型AW249，且自2023年11月以來，已和義國陸軍合作展開多項測試評估作業，後續將持續測試、整合新武器系統，確保量產工作如期執行。

報導指出，AW249是當前歐美國家唯一全新研發的攻擊直升機，在任務用途上已融入多領域作戰概念，除可運用機首配備的3管20公厘旋轉機砲，也搭配短程空對空和多種空對地飛彈、導引火箭，執行對地打擊、密接空中支援（CAS）任務，還搭載先進戰鬥管理系統與感測器，具備陸、海、空、太空和網路領域的資料共享、協同作戰能力；未來更可望進一步整合指管通資與無人機操作能力（C4/UAS），肆應未來戰場威脅。

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