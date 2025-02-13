M1A2、豹2、T-72同場較勁 美、歐軍「國際戰車挑戰賽」精銳盡出

本月7日起由美國駐歐非陸軍主辦的「國際戰車挑戰賽」，共有5國、11支戰車部隊參與，全員將在14天的10道關卡中比拚戰技，爭取最佳表現。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國駐歐非陸軍（USAREUR-AF）日前宣布，由美陸軍軍團第7訓練指揮部（7th ATC）為首的5國戰車部隊，本月將齊聚德國東南部的巴伐利亞，展開兩周的「國際戰車挑戰賽」，除最新的美M1A2、德國豹2系列、義大利「公羊」，以及俄系的M-84主戰車都參與其中，藉由戰術、戰技的切磋，精進各國部隊的實務和聯戰能力。

美陸軍第7軍團訓練指揮部表示，本次「國際戰車挑戰賽」（International Tank Challenge）共有美、義大利、瑞士、丹麥和斯洛維尼亞5國、11支部隊參賽，自本月7日起齊聚德國的格拉芬沃訓練場（Grafenwoehr Training Area in Bavaria），展開14天、10道關卡的模擬競賽，全力爭取最高榮譽。

請繼續往下閱讀...

本次代表瑞士參賽的德製豹2A4主戰車。（美軍DVIDS網站）義大利陸軍派出的國造「公羊」主戰車。（美軍DVIDS網站）斯洛維尼亞參賽代表，由俄製T-72現代化改良的M-84型主戰車。（美軍DVIDS網站）

從美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）的官方照片可見，美軍派出先進的M1A2 SEPv3主戰車、義大利以國造「公羊」（Ariete）主戰車為代表，瑞士、丹麥則由德製「豹2A4」（Leopard 2A4）、「豹2A6」（Leopard 2A6）參賽，東歐國家斯洛維尼亞更出動M-84型（俄製T-72現代化改良型），形成一場美、歐、俄系武器的頂尖對決。

這11支部隊將在模擬實戰環境下，投入越野機動、定點與行進間實彈射擊、車輛裝備維保、彈藥補給與自衛戰鬥等10項課目競賽，全面考驗車組員體能、戰技與團隊合作；各國車組員也在競賽與交流中，評估並了解戰車次系統裝備的性能與特性，精進操作經驗的同時，也強化北約盟國部隊間的作業互通性。

「國際戰車挑戰賽」中參加體能競賽，並舉起一枚120公厘戰車砲的部隊士兵。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，美國駐歐非陸軍曾在2016至2018年間，舉辦3屆「強韌歐洲戰車挑戰賽」（Strong Europe Tank Challenge），本次「國際戰車挑戰賽」不只承繼前者，未來也有望邀請更多國家加入、創造更多戰訓交流，進而發揚這場有「戰車界奧林匹克」之稱的賽事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法