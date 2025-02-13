美空軍灰狼直升機存「重大缺陷」 未達作戰要求恐延測試

圖為美空軍MH-139A直升機，該機由李奧納多公司的民用版AW-139改造而來。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美空軍原本預計採購84架MH-139A「灰狼」新型通用直升機，不僅削減至36架，目前進行的初期戰術測評，也卻被五角大廈指出仍有「重大缺陷」，尚未達到作戰要求，該機測試進度可能延後。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美空軍用來保衛洲際飛彈基地、運送相關士兵，以及行政空運的MH-139A直升機，存在許多重大缺陷，未達作戰要求。該機原計畫用來取代美國空軍全球打擊司令部的UH-1N通用直升機。

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報導指出，五角大廈的報告表示，MH-139A存在塵土吸入、軟體、重新設計的槍架和廢彈殼管理和座位佈局等問題，初期測試所需的抗電磁脈衝測試也尚未進行。雖然測試會於本季開始，但如果空軍和波音公司無法解決問題，評估可能不得不推遲。

測試人員承認，空軍已基本完成開發測試，並已解決其他先前指出的缺陷，包括自動飛行控制系統、感測器顯示和側風起飛問題。但性能問題仍然存在，這對MH-139A滿​​足作戰效能要求構成風險。

報導指出，其中引擎容易吸入灰塵和碎屑，這可能會導致長期維護問題，該問題主要出現在惡劣地區著陸和降低引擎功率期間。美國空軍正在評估是否需要進行額外測試，但報告指出，這使MH-139A的「通用性」受到質疑。

其他問題包括飛機飛行包線擴大和功率上升導致的引擎積碳、機艙座位限制、任務軟體、機載通用機槍供彈系統無法回收彈殼等，甚至該機的燃料電池抗彈性也不足，可能引發大火。對此，為了進入初期測試，波音公司需要交付已改進的直升機並提供機組和維護人員。

報導說，空軍最初計劃組建84架MH-139A直升機機隊，以取代老舊的UH-1N，但由於預算限制，空軍在2025年預算中將採購數量削減至36架，並取消行政空運任務，但已經製造出來的6架直升機仍會繼續使用，整體機隊會有42架。

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