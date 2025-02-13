自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

展現「最上級」的軍售誠意 日將派競標艦赴澳聯合演訓

2025/02/13 14:21

去（2024）年12月下水的日本海自第10艘最上級護衛艦「長良號」（FFM-10）。（日本海上自衛隊官方Facebook）去（2024）年12月下水的日本海自第10艘最上級護衛艦「長良號」（FFM-10）。（日本海上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲政府現正進行新型「通用巡防艦」標案最終輪審查，入選的日本「最上級」護衛艦、德國MEKO A-200型巡防艦兩案的其中一方，將從該案脫穎而出。為爭取訂單，日本至今已接連釋出工合生產、技轉等利多；近日更有當地媒體報導，海自本（2）月下旬更將派出最上級艦赴澳聯合演訓，藉此展示實艦戰力，提高得標機率。

「日本放送協會」（NHK）昨（12）日報導，防衛大臣中谷元宣布，日本海上自衛隊將於2月中旬至4月初間，派遣1艘「最上級」護衛艦至澳洲參與一系列海上聯合演訓；時值澳洲政府審查新型通用巡防艦競案，此舉也被認為是日本欲以實地展示船艦性能，拓展雙方的軍事合作。

澳洲皇家海軍公布的新購「亨特級」神盾巡防艦規格諸元。（澳洲皇家海軍官方Facebook）澳洲皇家海軍公布的新購「亨特級」神盾巡防艦規格諸元。（澳洲皇家海軍官方Facebook）

澳洲政府去（2024）年初公布新一代造艦計畫，除將籌獲一級水面艦的6艘「亨特級」神盾巡防艦，也將購入11艘通用巡防艦、6艘大型可載人水面艦艇（LOSV）等二級水面艦。兩類艦籌購金額加總，全案預計將投入111億澳元（約新台幣2355億元）。澳洲國防部去年底宣布通用巡防艦將由日、德兩國方案間選擇，促使日方相繼提出競案利多，提升該艦得標機會。

此外，日方為最上級艦研發的「獨角獸」（UNICORN）新型整合桅杆通訊天線，也將在本次演訓任務中公開展示，搭配該艦的防空、反潛等多用途作戰能力，全力爭取澳洲政府青睞。

為最上級護衛艦開發的「UNICORN」新型整合式桅杆通訊天線，也將在本次赴澳演訓中公開展示。（擷自日本國防基礎建設發展協會官方文件）為最上級護衛艦開發的「UNICORN」新型整合式桅杆通訊天線，也將在本次赴澳演訓中公開展示。（擷自日本國防基礎建設發展協會官方文件）

日本政府去年9月在外交國防「2+2」會談中，向澳洲表達「共同研發」計畫的合作意願；近期更強調，首艘「最上級改良型」巡防艦可優先交付澳洲皇家海軍。若澳方正式採用日本方案，未來日本將負責頭3艘同型艦生產，後續再以技術轉移方式，協助澳洲在國內自造8艘後續艦，共同維護印太區域的安全穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中