展現「最上級」的軍售誠意 日將派競標艦赴澳聯合演訓

去（2024）年12月下水的日本海自第10艘最上級護衛艦「長良號」（FFM-10）。（日本海上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲政府現正進行新型「通用巡防艦」標案最終輪審查，入選的日本「最上級」護衛艦、德國MEKO A-200型巡防艦兩案的其中一方，將從該案脫穎而出。為爭取訂單，日本至今已接連釋出工合生產、技轉等利多；近日更有當地媒體報導，海自本（2）月下旬更將派出最上級艦赴澳聯合演訓，藉此展示實艦戰力，提高得標機率。

「日本放送協會」（NHK）昨（12）日報導，防衛大臣中谷元宣布，日本海上自衛隊將於2月中旬至4月初間，派遣1艘「最上級」護衛艦至澳洲參與一系列海上聯合演訓；時值澳洲政府審查新型通用巡防艦競案，此舉也被認為是日本欲以實地展示船艦性能，拓展雙方的軍事合作。

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澳洲皇家海軍公布的新購「亨特級」神盾巡防艦規格諸元。（澳洲皇家海軍官方Facebook）

澳洲政府去（2024）年初公布新一代造艦計畫，除將籌獲一級水面艦的6艘「亨特級」神盾巡防艦，也將購入11艘通用巡防艦、6艘大型可載人水面艦艇（LOSV）等二級水面艦。兩類艦籌購金額加總，全案預計將投入111億澳元（約新台幣2355億元）。澳洲國防部去年底宣布通用巡防艦將由日、德兩國方案間選擇，促使日方相繼提出競案利多，提升該艦得標機會。

此外，日方為最上級艦研發的「獨角獸」（UNICORN）新型整合桅杆通訊天線，也將在本次演訓任務中公開展示，搭配該艦的防空、反潛等多用途作戰能力，全力爭取澳洲政府青睞。

為最上級護衛艦開發的「UNICORN」新型整合式桅杆通訊天線，也將在本次赴澳演訓中公開展示。（擷自日本國防基礎建設發展協會官方文件）

日本政府去年9月在外交國防「2+2」會談中，向澳洲表達「共同研發」計畫的合作意願；近期更強調，首艘「最上級改良型」巡防艦可優先交付澳洲皇家海軍。若澳方正式採用日本方案，未來日本將負責頭3艘同型艦生產，後續再以技術轉移方式，協助澳洲在國內自造8艘後續艦，共同維護印太區域的安全穩定。

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