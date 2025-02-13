美國防預算將創新高?! 共和黨新提案10年增4兆

美國國會迎來新一輪會計年度，其中參眾兩院的軍事委員會，委員會共和黨成員都提案提高美軍未來的國防支出，以推進美國總統川普政策，眾院部分提議未來10年增加1000億美元（約新台幣3.27兆）開支，參院部分甚至推出1500億美元（約新台幣4.91兆）的版本。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國會迎來新一輪會計年度，其中參眾兩院軍事委員會的共和黨成員都提案提高美軍未來的國防支出，以推進美國總統川普政策，眾院部分提議未來10年增加1000億美元（約新台幣3.27兆）開支，參院部分甚至推出1500億美元（約新台幣4.91兆）的版本。

《星條旗報》12日報導，參議院預算委員會的決議呼籲增加1500億美元的國防開支，以擴大海軍、加強國防工業基礎、建立綜合防空和導彈防禦系統，並繼續實現戰略核力量的現代化。同時還有約200億美元用於海岸巡防隊；眾議院預算委員會週三公佈的財政藍圖則提議為軍隊設定1000億美元的支出上限。這兩項提案都是共和黨為推進川普政策的一部分，其中包括減稅、確保美國與墨西哥的邊境安全、提高美國的能源獨立性和強化軍隊。眾議院目標是在一項大型法案中解決所有優先事項，參議院則希望將減稅措施單獨立法。

請繼續往下閱讀...

參議院和眾議院軍事委員會主席強調，有必要將國防開支提高到美國國內生產總值的5%，以應對來自中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗的安全挑戰。根據參議院小組主席、共和黨參議員羅傑·威克爾（Roger Wicker）去年發佈的一份報告，去年度國防預算總額超過8860億美元約佔目前GDP的3%。

美國前總統拜登去年底簽署的2025年度的國防授權法案（NDAA），授權國防支出8950億美元。今年初彭博則報導，前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提議2027會計年度國防支出9728億美元，並在2028會計年度超過1兆美元，同時補充，在2029年和2030年會計年度都擴大超過1兆美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法