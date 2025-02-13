美國防預算曝M10輕戰車今年量產 強化旅級步兵火力

美國陸軍正開發M10布克輕戰車，以強化旅級步兵火力，並已預算草案中規劃M10輕戰車從試生產到全面量產的過渡經費，包括首批33輛的相關預算。（取自美國陸軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍正開發M10布克輕戰車，以強化旅級步兵火力，外媒報導，美國陸軍在預算中規劃M10輕戰車從試生產到全面量產的過渡經費，包括首批33輛的相關預算。

美國軍聞網站「Army Recognition」」12日報導 ，根據美國國防部2025年採購計畫公佈資訊，美國陸軍2025財年預算申請M10輕戰車從試生產（LRIP）向量產（FRP）的過渡經費，預算請求包括完成開發和操作測試、首個量產批次的33輛戰車及持續的軟體維護資金。同時該文件還表示，首個接裝單位將在2025年完成M10的部署，代表該戰車會於今年服役。

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「布克」戰鬥車最初被稱為「機動防護火力」（MPF），去年美國陸軍高層公布了這款裝甲車的新名稱，以第二次世界大戰陣亡的士兵羅伯特（Robert D. Booker），以及在伊拉克戰爭殉職的上士史蒂文（Stevon A. Booker）姓氏命名。

M10「布克」戰鬥車的車重約42噸，比起搭載120公厘戰車砲、車重63噸的M1A2主力戰車，甚至是同樣搭載105公厘戰車砲、車重50噸的M60A3戰車來得輕巧。該型車的時速可達40英里（約時速64公里），與M1A2戰車的67公里相去不遠，除了1門105公厘戰車砲當作主武器，還有1挺7.62公厘機槍、1挺12.7公厘機槍作為副武器。另外，美國空軍一架C-17運輸機只能載運1輛M1A2戰車，卻可載運2輛M10「布克」戰鬥車，可望增加美軍用兵彈性。

雖然M10「布克」戰鬥車採用105公厘戰車砲、履帶底盤，與各國戰車（Tank）構型相似，但美軍稱其為「戰鬥車」（Combat Vehicle）。美國陸軍表示，具備現代化性能的M10「布克」戰鬥車，有助於強化步兵旅級戰鬥部隊火力、防護力，使輕裝機動部隊得以克敵制勝。為驗證可靠性與生存能力，美軍安排M10「布克」戰鬥車射擊數千發彈藥、行駛數千英里，甚至在沙漠、熱帶至寒帶等各種條件下測試性能。

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